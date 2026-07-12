O valor da constância
"E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." (Gálatas 6:9)
A constância é uma das qualidades mais valiosas para quem deseja construir uma trajetória sólida. Grandes resultados dificilmente surgem de ações isoladas; eles são consequência de escolhas corretas feitas todos os dias.
Vivemos em uma época marcada pela pressa e pela busca por resultados imediatos. No entanto, aquilo que realmente tem valor exige tempo, disciplina e dedicação. O sucesso sustentável não é fruto da sorte, mas da persistência diante dos desafios.
É natural encontrar obstáculos ao longo do caminho. O que diferencia pessoas que alcançam seus objetivos daquelas que desistem não é a ausência de dificuldades, mas a decisão de continuar avançando, mesmo quando o progresso parece pequeno.
Cada esforço realizado hoje representa um investimento no futuro. Pequenos avanços, quando mantidos com regularidade, transformam-se em grandes conquistas. A disciplina de hoje será o alicerce das oportunidades de amanhã.
Persistir não significa ignorar os desafios, mas enfrentá-los com equilíbrio, aprendendo com os erros e mantendo o foco no propósito. A constância continua sendo um dos caminhos mais seguros para transformar objetivos em realidade.
ORAÇÃO:
Senhor, fortalece o nosso coração para permanecermos constantes em nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém.
Caminho da Sabedoria
O valor da constância
"E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." (Gálatas 6:9)
Caminho da Sabedoria
Onde a Vergonha Se Esconde
"O que cobre os seus pecados nunca prosperará." (Provérbios 28.13)
Caminho da Sabedoria
O que você anda declarando sobre a sua vida?
"A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto." Provérbios 18.21
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