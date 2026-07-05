Arte da coluna Caminhos da Sabedoria 5-7-2026 - arte o dia

Arte da coluna Caminhos da Sabedoria 5-7-2026arte o dia

Publicado 05/07/2026 00:00

Há um peso que ninguém vê carregar e que, mesmo assim, encurva mais a postura do que qualquer fardo físico. É o peso de manter algo escondido, vivendo uma versão editada de si mesmo para que ninguém descubra a parte que dá vergonha.

Esconder é cansativo porque exige manutenção constante. Quem vive disfarçando uma falha precisa lembrar o tempo todo qual versão da verdade contou para cada pessoa, e isso consome uma energia que poderia estar sendo usada para de fato resolver o problema, em vez de apenas escondê-lo.

A ilusão é pensar que esconder apaga. Não apaga, apenas represa. E tudo que é represado tende a romper na hora e na forma mais inconveniente possível, quase sempre maior do que seria se tivesse sido tratado desde o início, com honestidade.

Existe libertação verdadeira só do lado de fora do segredo, nunca dentro dele. Confessar uma falha, pedir ajuda, admitir um erro, tudo isso parece fraqueza no momento, mas é exatamente o oposto: é a única porta de saída real para quem está cansado de fingir.

A sabedoria Bíblica sempre ensinou que esconder o erro multiplica o peso, enquanto reconhecê-lo é o primeiro passo para se livrar dele de verdade.

Oração:

Senhor, dá-me coragem para parar de esconder o que já me cansa carregar. Que eu encontre em ti, e não no disfarce, o lugar onde minhas falhas podem ser tratadas com verdade. Em nome de Jesus, Amém.