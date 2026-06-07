Coluna do Bispo - arte o dia

Coluna do Bispoarte o dia

Publicado 07/06/2026 00:00

Hoje começo com uma pergunta que peço que responda com sinceridade no íntimo: quantas vezes você já olhou para a vida do outro e se sentiu menor, atrasado, como se Deus tivesse esquecido justamente de você? Isso acontece quase sem a gente perceber, porque basta abrir o celular para que apareça a conquista alheia, a viagem, o sorriso largo, a casa nova, aquela fase boa que parece nunca terminar, e aos poucos começamos a medir a nossa caminhada pela régua da vida dos outros sem nem notar o que estamos fazendo conosco.

O problema é que essa régua mente, e mente o tempo inteiro, porque ninguém publica as noites mal dormidas, as contas que não fecham no fim do mês, as lágrimas escondidas atrás da porta. A gente acaba comparando o próprio bastidor com o palco do outro, e nessa conta desigual sempre sairá perdendo, sempre se achará insuficiente, sempre encontrará um motivo para acreditar que a sua vida vale menos.

A comparação é assim, um ladrão silencioso que não arromba a porta da nossa alma, mas entra pela janela do pensamento, e quando você a percebe já levou a sua alegria, apagou o valor daquilo que você tem e transformou bênção em insatisfação, fazendo tudo isso com a aparência enganosa de verdade.

Eu preciso te dizer uma coisa que talvez você precise ouvir hoje mais do que imagina: a sua vida não foi feita para ser cópia de ninguém. Deus não plantou todas as árvores para florescerem no mesmo mês, e nenhuma delas perde tempo olhando para o galho da outra. Foi por isso que a Palavra tratou desse assunto com tanta clareza, afirmando que aqueles que se medem por si mesmos e se comparam entre si mesmos não agem com sabedoria, e ensinando o caminho contrário quando diz: “Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro” (Gálatas 6.4).

Você não foi chamado para competir, foi chamado para caminhar; não nasceu para imitar, mas para cumprir um propósito que pertence somente a você e que floresce no tempo certo, não no tempo dos outros.

Talvez hoje seja o dia de desligar a régua alheia e olhar com gratidão para aquilo que Deus já colocou nas suas mãos, de parar de admirar o jardim do vizinho enquanto deixa o seu sem rega, porque viver bem também é aprender a celebrar a própria estação.



Vamos orar:

Senhor, tira dos meus olhos a comparação que me adoece e ensina-me a enxergar o valor da vida que me deste, para que eu não cobice o caminho do outro, mas honre o meu com fé e gratidão. Em nome de Jesus, amém.