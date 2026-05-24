Publicado 24/05/2026 00:00

A rejeição, pelo Senado Federal, da indicação de Jorge Rodrigo Araújo Messias ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal recolocou no centro do debate constitucional brasileiro uma questão sensível: qual é o limite entre o legítimo controle político-jurídico exercido pelo Senado e a conversão desse controle em instrumento de veto político circunstancial?



A resposta não pode ser simplista. O Senado Federal possui competência constitucional expressa para aprovar previamente, por voto secreto e após arguição pública, determinadas autoridades indicadas pelo Presidente da República, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de função relevante no sistema de freios e contrapesos, prevista no art. 52, III, “a”, da Constituição Federal. A nomeação dos ministros do STF, por sua vez, é atribuição do Presidente da República, após aprovação pela maioria absoluta do Senado, conforme o art. 84, XIV, e o art. 101, parágrafo único, da Constituição.



O caso Jorge Messias é juridicamente relevante porque rompeu uma longa tradição republicana de aprovação dos indicados ao STF. A Agência Senado destacou que foi a primeira rejeição de um indicado ao STF em 132 anos, desde as rejeições ocorridas em 1894, no governo Floriano Peixoto.



A controvérsia ganha densidade quando comparada ao episódio envolvendo Alexandre de Moraes em 2005, quando seu nome foi inicialmente rejeitado pelo Senado para integrar o Conselho Nacional de Justiça, mas posteriormente reapreciado e aprovado.



O Senado já reconheceu, em sua própria prática política, que uma rejeição pode ser produto de ambiente parlamentar anômalo, de desorganização procedimental ou de confronto político momentâneo.



A rejeição de Jorge Messias foi formalmente possível, mas institucionalmente problemática se compreendida como manifestação de veto político dissociado dos critérios constitucionais de notável saber jurídico e reputação ilibada.



1. O modelo constitucional brasileiro de indicação ao STF



O art. 101 da Constituição Federal dispõe que o Supremo Tribunal Federal é composto por onze ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O parágrafo único do mesmo artigo determina que os ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.



O art. 84, XIV, da Constituição inclui entre as competências privativas do Presidente da República a nomeação, após aprovação pelo Senado Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores. Já o art. 52, III, “a”, atribui ao Senado Federal a competência de aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados nos casos previstos na Constituição.



Da leitura combinada desses dispositivos, extraem-se três conclusões.



A primeira é que a indicação ao STF nasce de um ato presidencial.

Não cabe ao Senado escolher livremente o nome que deseja para a Corte. Cabe-lhe aprovar ou rejeitar o nome indicado.



A segunda é que o Senado exerce controle constitucional legítimo.

A sabatina não é teatro formal nem deferência automática ao Executivo. O Senado pode avaliar trajetória, preparo jurídico, independência institucional, reputação pública, compromisso democrático e aptidão para o cargo.



A terceira é que esse controle não pode ser exercido como punição política indireta ao governo de ocasião.

A Constituição não autoriza que o Senado substitua os requisitos constitucionais por juízo partidário puro, cálculo eleitoral ou retaliação conjuntural.



O controle senatorial é político, mas não é politicamente ilimitado. É político porque exercido por órgão parlamentar; é constitucional porque delimitado pela Constituição.



2. O procedimento regimental: sabatina, comissão e Plenário



O Regimento Interno do Senado Federal disciplina a apreciação de autoridades em seu art. 383. A mensagem presidencial é encaminhada à comissão competente, o indicado é submetido à arguição pública e, depois, a matéria segue ao Plenário. A doutrina parlamentar recente tem destacado que a Constituição fixa a necessidade de aprovação, enquanto o Regimento Interno organiza o procedimento de apreciação da indicação.



No caso de Jorge Messias, a Mensagem do Senado Federal nº 7, de 2026, registrou expressamente que o nome foi submetido à apreciação do Senado nos termos do art. 52, III, “a”, e do art. 101, parágrafo único, da Constituição. A tramitação oficial indica que a matéria foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, após arguição pública, por 16 votos favoráveis e 11 contrários, mas posteriormente rejeitada em Plenário.



O dado é juridicamente importante: o indicado passou pela comissão técnica competente, mas foi barrado no Plenário. Isso não invalida a decisão plenária, pois o Plenário é soberano dentro da competência da Casa.

Contudo, reforça a necessidade de examinar a natureza do juízo feito pelos senadores: se foi juízo constitucional sobre os requisitos do cargo ou se foi manifestação política de rejeição ao governo que apresentou o nome.



3. O precedente Alexandre de Moraes no CNJ: rejeição, crise e reapreciação



Em 18 de maio de 2005, Alexandre de Moraes, então indicado pela Câmara dos Deputados para compor o Conselho Nacional de Justiça, foi rejeitado pelo Senado Federal. A própria Agência Senado registrou que ele não obteve a maioria absoluta de 41 votos favoráveis, necessária à aprovação, tendo sido rejeitado por dois votos. Também registrou protestos de senadores, que associaram a rejeição a retaliações políticas no contexto da CPI dos Correios.



Poucos dias depois, em 24 de maio de 2005, o Senado votou novamente a indicação e aprovou Alexandre de Moraes para o CNJ.

A nova votação ocorreu após requerimento do senador Romeu Tuma, sob o argumento de que votações paralelas teriam prejudicado o quórum e impedido senadores de registrarem seus votos. A Agência Senado registrou também que a nova votação sofreu protestos, com parlamentares sustentando que o procedimento não teria amparo regimental e que o assunto já havia sido objeto de deliberação.



A Folha de S.Paulo, à época, descreveu o episódio como uma manobra política, informando que o nome de Moraes, rejeitado inicialmente, foi depois aprovado por 48 votos a 7.



A relevância jurídica do caso Moraes é outra: ele demonstra que o Senado já reconheceu politicamente a possibilidade de uma rejeição não refletir, com fidelidade, um juízo sereno e definitivo da Casa sobre a qualificação do indicado.



Esse é o ponto contundente. O caso Moraes não autoriza, por si só, a reapreciação de Messias. Mas expõe a fragilidade institucional de rejeições produzidas em ambiente de confronto político agudo.



4. A diferença decisiva: o Ato da Mesa nº 1, de 2010



A comparação entre Alexandre de Moraes e Jorge Messias precisa enfrentar uma objeção séria: em 2005, não havia a regra interna atualmente invocada para impedir nova apreciação de autoridade rejeitada na mesma sessão legislativa.



O Ato da Mesa nº 1, de 2010, regulamenta dispositivos do art. 383 do Regimento Interno do Senado Federal. Seu art. 5º estabelece a vedação de apreciação, na mesma sessão legislativa, de indicação de autoridade rejeitada pelo Senado Federal. A base oficial de normas do Senado registra esse teor.



Portanto, há uma distinção jurídica necessária:



Alexandre de Moraes foi reapreciado em 2005 em um cenário regimental distinto; Jorge Messias foi rejeitado em 2026 sob a vigência de uma regra interna que veda nova apreciação da mesma indicação na mesma sessão legislativa.



Ignorar essa diferença enfraquece a tese. A boa argumentação jurídica não deve negar o obstáculo; deve enfrentá-lo.



A tese correta é mais sofisticada: o episódio Moraes revela que o Senado já admitiu, no plano político-institucional, que uma rejeição pode ser contaminada por circunstâncias procedimentais e disputas conjunturais; o episódio Messias exige discutir se a rejeição observou substancialmente os critérios constitucionais ou se degenerou em veto político.



5. Rejeitar é competência; vetar politicamente sem critério constitucional é desvio



A competência para rejeitar não é autorização para arbitrariedade. A Constituição não entregou ao Senado um poder de veto pessoal, absoluto e imune a qualquer racionalidade constitucional. Entregou-lhe a função de controle da escolha de autoridades, mediante arguição pública e voto secreto.



O problema não está no segredo do voto em si, mas no uso do segredo como abrigo para razões estranhas à Constituição.

O Senado pode entender que um indicado não possui independência suficiente, que sua trajetória não demonstra notável saber jurídico ou que sua reputação não é compatível com o cargo. Mas, institucionalmente, uma rejeição dessa magnitude deveria ser acompanhada de um debate público robusto, objetivo e constitucionalmente justificável.



Sem isso, o controle se converte em bloqueio.



E bloqueio não é freio constitucional. Bloqueio é paralisia política.



6. Notável saber jurídico e reputação ilibada: critérios constitucionais, não slogans



O art. 101 da Constituição não exige neutralidade ideológica absoluta. Também não exige ausência de trajetória pública, vínculo pretérito com governo ou passagem por funções políticas. A história do STF demonstra que diversos ministros vieram da advocacia pública, da advocacia privada, do Ministério Público, da magistratura e também de cargos de governo.



O próprio levantamento do Senado sobre indicados ao STF desde a Constituição registra trajetórias variadas: Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça antes de chegar ao STF; André Mendonça foi advogado-geral da União e ministro da Justiça; Cristiano Zanin atuou como advogado do Presidente Lula antes da indicação; Flávio Dino foi governador, senador e ministro da Justiça. Todos foram aprovados pelo Senado.



Logo, não é juridicamente consistente transformar o exercício prévio de função governamental em causa automática de rejeição. Se esse critério fosse levado às últimas consequências, parte relevante da história da composição do STF teria sido inviabilizada.



Rejeitar um indicado ao Supremo depois de 132 anos não é ato parlamentar ordinário. É ato de alta gravidade institucional. Exatamente por isso, não pode parecer fruto de ajuste de contas, disputa eleitoral antecipada ou reação de bloco político.



A excepcionalidade exige prudência. E prudência, no Direito Constitucional, não significa fraqueza. Significa responsabilidade com as consequências institucionais dos atos.



7. O caso Messias e o risco de inelegibilidade informal



A Constituição não prevê que a rejeição de um nome para o STF torne o cidadão definitivamente impedido de nova indicação em momento posterior. O que há, no plano infraconstitucional-regimental, é vedação de nova apreciação na mesma sessão legislativa, conforme o Ato da Mesa nº 1, de 2010.



Essa regra não deve ser confundida com inelegibilidade constitucional permanente. Ela é norma de organização dos trabalhos parlamentares, destinada a evitar reapresentação imediata e repetitiva do mesmo nome no mesmo ano legislativo. Não transforma o rejeitado em cidadão juridicamente desqualificado para sempre.



Aqui está a advertência central: o Senado pode rejeitar uma indicação; não pode criar, por interpretação política, uma pena constitucional inexistente.



Se, no futuro, houver nova indicação, o Senado poderá apreciá-la nos termos constitucionais e regimentais. Poderá aprovar ou rejeitar. Mas não poderá sustentar que a rejeição anterior, por si só, eliminou permanentemente a aptidão constitucional do cidadão.



Quando a deliberação sobre autoridade de Estado se torna extensão da guerra política, o procedimento constitucional perde densidade republicana.



A Constituição exige que o Senado julgue sua aptidão constitucional.



8. A tese jurídica adequada



A tese juridicamente defensável pode ser formulada em cinco proposições:



Primeira: a nomeação de ministros do STF é ato constitucional complexo, composto por indicação presidencial e aprovação senatorial, nos termos dos arts. 84, XIV, 101, parágrafo único, e 52, III, “a”, da Constituição.



Segunda: o Senado tem competência para rejeitar indicação ao STF, desde que exerça essa competência como controle constitucional de aptidão, e não como veto político dissociado dos requisitos do cargo.



Terceira: a rejeição de Jorge Messias foi formalmente consumada e teve tramitação encerrada, conforme registro oficial da MSF 7/2026, com comunicação à Presidência da República e ao Supremo Tribunal Federal.



Quarta: o precedente Alexandre de Moraes no CNJ não obriga nova votação de Messias, porque ocorreu em 2005, em contexto normativo anterior ao Ato da Mesa nº 1, de 2010, e dizia respeito ao CNJ, não ao STF.



Quinta: o caso Moraes serve como precedente institucional de advertência, pois demonstra que o Senado já reconheceu que uma rejeição pode ser contaminada por

fatores políticos e procedimentais, a ponto de justificar reapreciação em contexto específico.



Conclusão:



O episódio Jorge Messias não deve ser tratado com paixão partidária, mas com seriedade constitucional.



O Senado não deve transformar a sabatina constitucional em campo de revanche, nem converter a votação secreta em escudo para razões que não resistiriam à luz pública.



O precedente Alexandre de Moraes no CNJ não resolve juridicamente o caso Messias, mas ilumina o problema. Em 2005, quando a rejeição pareceu contaminada por desarranjo político e procedimental, o Senado encontrou caminho para corrigi-la. Em 2026, a existência do Ato da Mesa nº 1, de 2010, dificulta a reapreciação no mesmo ano legislativo. Mas a pergunta institucional permanece: a rejeição expressou um juízo constitucional sobre os requisitos do indicado ou apenas a força momentânea de uma maioria política?



Essa pergunta não é menor. Ela toca o coração do Estado Constitucional.



A lição final é simples e cortante: o controle senatorial existe para qualificar a composição do Supremo Tribunal Federal, não para sequestrar a indicação constitucional em nome da guerra política do dia.



Referências normativas e documentais essenciais:

Constituição Federal de 1988 — arts. 52, III, “a”; 84, XIV; 101, caput e parágrafo único; 103-B, § 2º.

Regimento Interno do Senado Federal — art. 383, sobre apreciação da escolha de autoridades.

Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 2010 — art. 5º, vedação de apreciação, na mesma sessão legislativa, de indicação de autoridade rejeitada pelo Senado Federal.

Senado Federal, MSF 7/2026 — tramitação da indicação de Jorge Rodrigo Araújo Messias ao STF.

Agência Senado, 18 maio 2005 — rejeição inicial de Alexandre de Moraes para o CNJ.

Agência Senado, 24 maio 2005 — nova votação e aprovação de Alexandre de Moraes para o CNJ.

Folha de S.Paulo, 25 maio 2005 — registro jornalístico da reapreciação da indicação de Alexandre de Moraes ao CNJ.

