abner3mai - ARTE KIKO

abner3maiARTE KIKO

Publicado 03/05/2026 00:00

Hoje eu quero falar com você de forma direta. Me responde com sinceridade: quantas vezes você já percebeu que estava julgando alguém mais pelo que sentiu do que pelo que realmente conhecia?

Às vezes é só uma impressão, um incômodo, uma discordância… e, sem perceber, aquilo vai crescendo dentro da gente até virar uma conclusão. E o grande problema é quando isso vira verdade dentro de nós, porque o sentimento nem sempre é honesto, ele pode estar viciado pela nossa forma de pensar, pela nossa história, pelo nosso ego.

E aí, ao invés de construirmos, passamos a condenar. O coração precisa entender uma coisa: ele não foi feito para dominar sozinho, ele precisa ser conduzido.

Decidir com o coração só é seguro quando existe racionalidade, quando há equilíbrio. Se não houver gestão da emoção, nós vamos confundir tudo. Vamos pegar um momento e transformar em definição, um instante e transformar em sentença, um detalhe e transformar em tudo. E assim, o que era pequeno vira tempestade.

O sentimento não pode ocupar o lugar da razão, da coerência e da maturidade. Quando isso acontece, a injustiça entra de forma silenciosa. E ela é perigosa exatamente por isso, porque parece certa, parece coerente, mas não é.

A ausência de uma leitura equilibrada gera prejuízo nas relações, nas decisões e na forma como nos posicionamos na vida. Porque passamos a enxergar pessoas por recortes, e não pelo conjunto.

E a vida não funciona assim. O trigo tem peso, tem valor, tem essência. A palha é leve, superficial, e qualquer vento leva. Mas só consegue distinguir isso quem olha com atenção, quem não se deixa levar pelo primeiro impacto.

Ninguém pode ser definido por um episódio. Ninguém pode ser reduzido a um texto fora de contexto. Ninguém pode ser rotulado com base em um recorte. A verdade de uma pessoa não está naquilo que o vento leva, mas na forma como ela vive, na maneira como se comporta, nas marcas que deixa por onde passa.

Jesus nos ensinou isso com clareza: “pelos frutos os conhecereis”. Não é por cena, não é por performance, não é por um momento, não é por uma impressão. É pelo resultado de uma vida.

A vida é exatamente isso: não viver de impressões, mas de discernimento. Não agir por impulso, mas agir com sabedoria. Não reagir pelo sentimento, mas decidir com maturidade.

E quando a gente aprende isso, encontra um caminho melhor para viver. Um caminho mais equilibrado, mais justo, mais verdadeiro.

Talvez hoje seja o dia de você rever algumas coisas dentro de você. De deixar de lado julgamentos baseados em sentimentos ou situações pequenas. De parar de rotular e começar a compreender. De olhar para as pessoas considerando suas limitações, seus erros, mas também seus acertos e sua história. Porque viver bem também é aprender a olhar melhor.

Vamos orar:

Senhor, me ensina a não julgar pelo que sinto, mas a discernir com sabedoria. Traz equilíbrio ao meu coração e clareza à minha mente, para que eu veja as pessoas com justiça e verdade. Em nome de Jesus, amém.