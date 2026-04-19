Abner19abr - ARTE KIKO

Abner19abrARTE KIKO

Publicado 19/04/2026 00:00

Nunca se falou tanto sobre falta de tempo como nos dias atuais. As agendas estão cheias, as notificações não cessam, as demandas se multiplicam. Ainda assim, cresce silenciosamente uma sensação incômoda: a de estar sempre ocupado, mas raramente produtivo.

Existe uma diferença profunda entre ocupar o tempo e investir o tempo. Ocupar-se pode dar a impressão de relevância, de movimento, de utilidade. Mas nem todo movimento gera avanço. Há pessoas que passam o dia inteiro resolvendo urgências e, ao final, percebem que não construíram nada que realmente permaneça.

A cultura contemporânea normalizou a pressa. Ser ocupado virou sinal de importância. Estar sempre disponível passou a ser confundido com responsabilidade. No entanto, essa lógica tem cobrado um preço alto: mente cansada, foco fragmentado e uma vida que se dispersa em tarefas que pouco contribuem para o propósito real.

A produtividade verdadeira não está na quantidade de coisas feitas, mas na qualidade do que se constrói. Não se trata de fazer mais, mas de fazer o que realmente importa. E isso exige discernimento, algo que não se desenvolve no meio do excesso, mas na capacidade de filtrar, escolher e, muitas vezes, dizer “não”.

A Bíblia nos orienta a “remir o tempo”, ou seja, a resgatar, valorizar e administrar cada oportunidade com sabedoria. Isso implica viver de forma intencional. Implica entender que nem tudo que exige nossa atenção merece nossa dedicação. Implica, sobretudo, alinhar nossas ações com aquilo que Deus nos confiou como missão.

Muitos estão exaustos não porque trabalham demais, mas porque estão envolvidos em coisas que não deveriam ocupar espaço em suas vidas. A sobrecarga, em muitos casos, não vem do excesso de responsabilidade, mas da ausência de direção.

Há uma sabedoria prática em aprender a desacelerar para discernir. Em reduzir o ruído para ouvir com clareza. Em organizar a vida não apenas pelo que é urgente, mas pelo que é essencial. Porque, no final, não será a quantidade de tarefas realizadas que definirá uma vida bem-sucedida, mas o impacto real daquilo que foi construído.

Em um mundo que valoriza o movimento constante, escolher viver com propósito é um ato de consciência. É decidir não se perder na correria, mas caminhar com direção. É trocar a ilusão da ocupação pela verdade da construção.

Oração:

Senhor, ensina-me a administrar bem o tempo que o Senhor me deu. Livra-me da distração, da pressa vazia e da ocupação sem propósito. Em nome de Jesus, Amém.