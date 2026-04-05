Arte coluna Bispo Abner 05 abril 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Bispo Abner 05 abril 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 05/04/2026 00:00

Quase ninguém percebe. Para quem vive no ritmo acelerado da vida, isso passa despercebido, mas para quem deseja construir algo que realmente permaneça, isso é essencial: o sacrifício. Ele não se anuncia, não se exibe, não é algo “instagramável”; pelo contrário, acontece no silêncio, na renúncia, no esforço, muitas vezes no choro, quando ninguém vê, quando ninguém valoriza, quando ninguém entende. E, ainda assim, é exatamente isso que nos sustenta, porque é nisso que está o que é verdadeiro.

Ao longo da minha vida, eu precisei romper muitas coisas e, hoje, olhando para trás, consigo ver com clareza o quanto de sacrifício foi necessário para chegar até aqui. Já fui office boy, trabalhei como auxiliar de escritório, atuei também como auxiliar na companhia de engenharia de trânsito na cidade onde morava. Não era a minha área, não era o que eu dominava, mas eu precisei me submeter, aprender e crescer. Aquele tempo foi decisivo; talvez naquele momento eu não enxergasse tudo, mas hoje entendo que ali estava sendo construído o que viria depois.

Dentro da instituição que hoje eu presido, passei por várias funções, fui secretário, fui pastor, caminhei etapa por etapa, desde membro até chegar à posição que hoje ocupo, e não foi de uma hora para outra. Talvez muitos não enxerguem os espinhos do caminho, veem apenas os frutos, os louros, o presente, mas existe um passado de muito esforço, e hoje eu consigo perceber o que talvez muitos ainda não conseguem ver: cada passo exigiu sacrifício. É sobre isso que eu quero compartilhar com você, a sabedoria de entender o valor do sacrifício.

A vida não é feita só de momentos leves, as flores existem, sim, mas não contam toda a história; há dias difíceis, dias de renúncia, dias que parecem pesados, mas são justamente esses dias que moldam o nosso caráter.

Quem decide não desistir chega, e o tempo ensina algo muito claro: aquilo que vem fácil, na maioria das vezes, vai embora com a mesma facilidade. Por isso, é necessário ter sensibilidade para entender os processos da vida, aprender com cada fase e, acima de tudo, perseverar.

Hoje vemos muitos querendo conquistar sem entrega, receber sem compromisso, crescer sem pagar o preço, mas a realidade não se dobra à superficialidade; tudo o que tem valor exige disposição, constância e sacrifício.

E é justamente nesse tempo, na Semana da Páscoa, que somos levados ao maior exemplo de todos: Cristo. Quando falamos do sacrifício de Cristo, ele se sobrepõe a qualquer outro, porque Ele se entregou por completo, sem reservas, sem limites, foi além do que qualquer um poderia exigir e muito além do que alguém poderia merecer, porque, na verdade, ninguém merecia. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 3:13 que Cristo se fez maldição por nós, para nos resgatar, e isso não é apenas uma ideia teológica, é algo profundamente real, é um amor que não calcula, que não negocia e que não recua.

A cruz não foi um acidente, foi uma decisão, um ato voluntário e consciente que custou uma vida, que derramou sangue e que carrega um significado eterno. Ali, o sacrifício alcança sua expressão máxima, não como perda, mas como redenção, e quando olhamos com atenção, entendemos algo poderoso: o sacrifício não nos diminui, ele nos eleva, não nos limita, ele nos expande, não nos destrói, ele nos transforma.

Essa é a sabedoria que precisamos compreender, porque existem renúncias que, no momento, parecem nos enfraquecer, mas são justamente elas que nos levam mais longe.

Que nesta semana você possa refletir sobre a sua caminhada, que você não fuja do preço, não fuja da renúncia, não fuja do propósito que Deus colocou em você, porque existe valor na entrega e, no final, quem aprende a se entregar descobre o verdadeiro sentido da vida.

Vamos Orar:

Senhor, ensina-nos a compreender o valor do sacrifício verdadeiro. Dá-nos um coração disposto a viver com propósito, a amar com profundidade e a renunciar aquilo que nos afasta da Tua vontade. Que a cruz não seja apenas lembrada, mas vivida em nossas atitudes diárias. Em nome de Jesus, Amém.

