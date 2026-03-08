abner8mar - ARTE KIKO

Publicado 08/03/2026 00:00

Em algum momento da vida todos nós precisamos aprender uma lição simples, mas profundamente difícil: saber dizer não. Parece algo pequeno, quase insignificante, mas na prática é uma das decisões que mais influenciam a forma como vivemos.

Muitas pessoas carregam um peso silencioso porque nunca aprenderam a recusar aquilo que não podem assumir. Dizem “sim” por educação, por medo de desapontar alguém ou simplesmente porque acreditam que precisam estar sempre disponíveis. O resultado, quase sempre, é o mesmo: excesso de compromissos, cansaço e a sensação constante de que a vida está passando rápido demais.

A verdade é que ninguém consegue abraçar tudo. O tempo é limitado, a energia também. Quando aceitamos mais do que podemos suportar, acabamos prejudicando aquilo que deveria ser prioridade. A família fica para depois, o descanso é adiado, a mente se torna pesada e a paz interior começa a se perder no meio de tantas demandas.

A sabedoria da vida está justamente em reconhecer limites. Nem todo convite precisa ser aceito. Nem toda responsabilidade precisa ser assumida. Nem tudo o que surge diante de nós faz parte do caminho que realmente devemos seguir.

A Bíblia traz uma orientação muito clara sobre isso quando afirma: “Seja o vosso ‘sim’, sim, e o vosso ‘não’, não.” (Mateus 5:37). Essas palavras nos lembram da importância da clareza nas decisões. Quem vive tentando agradar a todos acaba se afastando de si mesmo e, muitas vezes, daquilo que Deus colocou como propósito em sua caminhada.

Dizer “não” não é um gesto de dureza. Pelo contrário. Em muitos casos, é uma demonstração de maturidade. É compreender que a vida precisa de ordem, de equilíbrio e de prioridades bem definidas.

Quem aprende a dizer “não” com serenidade passa a proteger aquilo que realmente importa. Protege o tempo com a família, cuida da saúde emocional, preserva a mente e mantém o coração livre da sobrecarga que tantas vezes a própria vida nos impõe.

Há pessoas que vivem ocupadas o tempo todo, mas não conseguem experimentar paz. Não é a quantidade de tarefas que dá sentido à vida, e sim a qualidade das escolhas que fazemos ao longo do caminho.

A vida se torna mais leve quando compreendemos que não precisamos assumir tudo, nem resolver tudo, nem estar em todos os lugares.

Em muitos momentos, dizer “não” para algo que parece importante é a única maneira de dizer “sim” para aquilo que realmente tem valor. E quando aprendemos essa lição, percebemos que a vida passa a caminhar com mais equilíbrio, mais consciência e mais paz.

Porque, no fim das contas, viver bem não significa fazer tudo. Significa fazer aquilo que realmente vale a pena. Pense Nisso!

Vamos orar:

Senhor, dá-nos sabedoria para fazer as escolhas certas e coragem para dizer não quando for necessário. Ajuda-nos a viver com equilíbrio, guardando o coração e valorizando aquilo que realmente importa. Em nome de Jesus, amém.