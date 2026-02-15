Arte coluna Bispo Abner 15 fevereiro 2026 - Arte Paulo Márcio

Publicado 15/02/2026 00:00

Falamos muito sobre economia. Aprendemos a investir dinheiro, poupar recursos, proteger patrimônio e garantir estabilidade. Planejamos o futuro com cuidado, mas quase nunca aplicamos essa mesma responsabilidade ao que sustenta toda a nossa existência: o corpo. A economia mais importante da vida não começa fora de nós. Ela começa dentro.

Existe uma economia silenciosa que mantém todas as outras funcionando. É a economia do corpo. Quando negligenciamos a saúde, a cobrança vem depois, e ela sempre é alta. Quando preservamos hábitos saudáveis, estamos construindo um futuro mais leve. O corpo responde exatamente ao que recebe. Alimentação, descanso, movimento e equilíbrio emocional não são detalhes. São investimentos diretos na qualidade de vida.

Cuidar de si exige maturidade. Em alguns momentos é necessário cortar excessos. Em outros, mudar rotinas que já não fazem bem. Há fases em que precisamos desacelerar e respeitar limites. O corpo não é infinito. Ele é o instrumento pelo qual vivemos, trabalhamos, amamos e cumprimos nosso propósito. Ignorá-lo é comprometer a própria capacidade de viver bem.

A pergunta é simples e profunda. Quanto vale a sua saúde? Quanto você pagaria para recuperá-la se a perdesse? A maioria das pessoas só entende o valor da saúde quando ela falta. A sabedoria está em preservá-la antes. Pequenos gestos diários constroem grandes resultados. Caminhar, alimentar-se melhor, dormir com qualidade, reservar tempo para a mente descansar. Não é luxo. É responsabilidade com a própria vida.

A Bíblia nos ensina que o corpo é templo do Espírito Santo. Um templo não é negligenciado. Ele é cuidado, preservado e respeitado. Quando entendemos isso, o autocuidado deixa de ser vaidade e passa a ser consciência. Preservar o corpo é honrar o dom da vida.

No final, a segurança verdadeira não está apenas no que acumulamos fora, mas no que mantemos dentro. A economia do corpo sustenta a economia da vida. Quem se cuida hoje amplia as possibilidades do amanhã.

Vamos orar:

Senhor, dá-nos sabedoria para cuidar do corpo que recebemos. Ensina-nos disciplina, equilíbrio e consciência para preservar a vida. Que nossas escolhas de hoje produzam saúde, paz e propósito. Em nome de Jesus, Amém.