Arte coluna Bispo Abner 01 fevereiro 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 01/02/2026 00:00

Todo mundo fala, pouca gente escuta. Ultimamente as pessoas estão opinando sobre tudo, o tempo todo, e quase sempre com rapidez que não dá tempo de filtrar a veracidade. A tecnologia facilitou a fala, mas não ensinou a escutar com atenção. O resultado é um mundo mais barulhento, onde muitas vozes competem por atenção e poucas pessoas realmente se sentem compreendidas.

A confusão que marca o nosso tempo não nasce da falta de informação, mas do excesso dela. São muitas versões, muitas interpretações, muitos julgamentos circulando ao mesmo tempo. Diante disso, a mente se cansa, a clareza se perde e as decisões passam a ser tomadas mais por pressão do ambiente do que por convicção pessoal.

Escutar com qualidade exige tempo, interesse genuíno e disposição para entender o outro sem a necessidade imediata de responder. Pare de apenas escutar para reagir, é necessário escutar para compreender. O diálogo não pode deixar de existir, a ausência dele sempre dá lugar a disputas silenciosas.

O excesso de opinião também afeta a forma como lidamos com nós mesmos. Quanto mais ouvimos o que os outros pensam sobre como deveríamos viver, mais difícil se torna identificar o que realmente queremos e sentimos.

Talvez por isso tanta gente se sinta sozinha mesmo cercada de pessoas. Falta escuta real, presença verdadeira e interesse pleno. O silêncio necessário para compreender o outro foi ocupado pelo ruído constante das opiniões imediatas. Quando ninguém escuta, ninguém se sente visto.

Reduzir o consumo de opinião é um gesto de autocuidado. Nem tudo precisa ser comentado, respondido ou absorvido. Selecionar o que entra na mente é uma forma de preservar a saúde emocional e recuperar o senso de direção. O silêncio, longe de ser vazio, pode ser um espaço de organização interna.

Talvez o caminho para menos confusão não esteja em ter mais opiniões, mas em aprender a ouvir melhor. Porque a clareza não nasce do barulho. Ela nasce da escuta.

Vamos Orar:

Deus, ensina-nos a silenciar o excesso ao redor e dentro de nós. Que nossa mente encontre clareza e nosso coração aprenda a escutar. Em nome de Jesus, Amém.