Arte coluna Bispo Abner 11 janeiro 2026 - Arte Paulo Márcio

Publicado 11/01/2026 00:00

“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.”

Provérbios 4:23

Vivemos em um tempo em que quase tudo é mensurado. Custos, lucros, produtividade, desempenho, métricas. Mas existe um tipo de economia que raramente aparece nos relatórios, embora determine silenciosamente os resultados da vida pessoal, profissional e social: a economia das emoções.

Toda decisão tem um preço emocional. Algumas escolhas parecem baratas no curto prazo, mas se tornam caríssimas com o passar do tempo. Outras exigem um investimento emocional alto agora, porém geram estabilidade, paz e crescimento sustentável depois. O problema é que a maioria das pessoas não calcula esse custo antes de agir.

Quando alguém aceita permanecer em um ambiente tóxico apenas por conveniência, está economizando energia no presente, mas acumulando juros emocionais elevados. Quando adia conversas necessárias, decisões difíceis ou mudanças urgentes, acredita estar evitando desgaste, mas na prática está contratando uma dívida emocional que será cobrada com ansiedade, irritação, adoecimento e perda de clareza.

A economia das emoções segue uma lógica simples: emoções mal administradas sempre geram prejuízo. Raiva acumulada vira impulsividade. Medo não enfrentado vira paralisia. Culpa não resolvida vira autossabotagem. Expectativas irreais viram frustração crônica. Nenhuma dessas contas fica sem cobrança.

Empresas que negligenciam o clima emocional até podem crescer em números, mas pagam caro em rotatividade, conflitos internos e perda de talentos. Pessoas emocionalmente exaustas tomam decisões piores, comunicam-se mal e perdem a capacidade de pensar estrategicamente.

Já quem aprende a investir bem suas emoções constrói vantagem competitiva. Saber dizer “não” no momento certo economiza desgaste futuro. Estabelecer limites protege energia. Organizar a mente evita desperdício de foco. Trabalhar a esperança não é romantismo; é estratégia de sobrevivência emocional. Esperança bem direcionada não ignora a realidade, mas impede que o cansaço dite as escolhas.

Há também um ponto essencial: emoção não administrada consome recursos invisíveis, como tempo mental, criatividade e discernimento. Pessoas presas a conflitos internos vivem ocupadas demais emocionalmente para produzir, inovar ou crescer. É como tentar empreender com um orçamento constantemente vazando.

A boa economia emocional começa com consciência. Perguntar-se: isso que estou fazendo está me fortalecendo ou me drenando? Essa decisão me aproxima de quem preciso ser ou apenas alivia momentaneamente o desconforto? Estou investindo ou apenas adiando o pagamento?

Cuidar das emoções não é sinal de fragilidade, mas de inteligência. Assim como ninguém administra bem uma empresa ignorando o fluxo de caixa, ninguém constrói uma vida equilibrada ignorando o fluxo emocional. Emoções não resolvidas sempre cobram, e quase sempre com juros altos.

Vamos orar:

Senhor, ensina-me a cuidar do meu coração com sabedoria. Que eu saiba investir bem minha energia interior, preservando aquilo que sustenta a vida, a fé e os relacionamentos. Em Nome de Jesus, Amém.