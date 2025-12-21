Arte coluna Bispo Abner 21 dezembro 2025 - Arte Paulo Márcio

Publicado 21/12/2025

Não espere o calendário virar para fazer o que a consciência já pediu hoje. O tempo não transforma ninguém por si só; quem muda é quem decide.

Anos novos não produzem atitudes novas automaticamente, apenas revelam com mais clareza, quem teve coragem de agir e quem preferiu adiar.

Há pessoas que passam a vida esperando o “momento certo”, quando, na verdade, o momento sempre foi agora. Esperam janeiro para mudar hábitos, fevereiro para reorganizar a vida, março para retomar sonhos. E assim, mês após mês, terceirizam a responsabilidade ao tempo, como se o tempo tivesse poder de corrigir escolhas que só a decisão pode ajustar.

Mudança verdadeira não nasce da expectativa, mas da consciência. Ela começa quando alguém entende que continuar do mesmo jeito também é uma escolha, e quase sempre a mais perigosa. O amanhã não recompensa a procrastinação; ele cobra coerência do que foi feito hoje.

Quem amadurece percebe que novas atitudes não dependem de datas simbólicas, mas de postura interior. O que precisa ser interrompido deve parar agora. O que precisa ser reconstruído começa no presente. O que precisa ser corrigido não pode esperar o próximo ciclo, porque ciclos não salvam, decisões salvam.

A vida não exige promessas grandiosas, exige movimentos honestos. Pequenos ajustes feitos hoje evitam grandes arrependimentos amanhã. Esperar o ano mudar é fácil; difícil é mudar enquanto o ano ainda está em andamento. Mas é exatamente aí que mora a verdadeira transformação.

Vamos orar:

Senhor, não permitas que eu adie o que já preciso mudar. Dá-me coragem para agir hoje, sensibilidade para ouvir Tua voz e firmeza para romper com hábitos que não produzem vida. Em nome de Jesus, amém.