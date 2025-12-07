Arte coluna Bispo Abner 07 dezembro 2025 - Arte Paulo Márcio

Publicado 07/12/2025 00:00

Há um tipo de cansaço que não nasce do corpo, mas da alma. Um desgaste silencioso que se instala quando tentamos responder a todas as expectativas que o mundo coloca sobre nós.

A sociedade exige velocidade; as redes exigem performance; as pessoas exigem respostas imediatas; e nós mesmos, muitas vezes, exigimos um padrão impossível de cumprir.

Assim, vamos vivendo entre metas que não pedimos, cobranças que não merecemos e pressões que nunca deveriam ter sido nossas.

O peso invisível das expectativas é sutil porque não faz barulho, mas sufoca. Ele nos empurra para uma vida reativa, sempre tentando provar algo, sempre tentando acompanhar um ritmo que não é humano. E quando percebemos, já estamos acelerados demais para ouvir a própria consciência, ansiosos demais para discernir prioridades, cansados demais para viver com qualidade.

No entanto, o Evangelho nos lembra que Deus não nos chamou para carregar o que excede nossa força. Ele nos chama para confiar. Confiar é soltar o que não cabe em nossas mãos, é aceitar que não precisamos corresponder a tudo, é permitir que o Senhor organize o que nós não conseguimos equilibrar.

Quando aprendemos a descansar n’Ele, descobrimos que grande parte do nosso peso era expectativa, não propósito.

O essencial não cansa. O essencial edifica. O essencial nos alinha com aquilo que realmente importa. E quando vivemos pelo essencial, e não pelo excesso, voltamos a respirar.

A maturidade espiritual não está em fazer mais, mas em discernir melhor. E quem entrega o caminho ao Senhor não perde o controle, devolve a Deus aquilo que nunca deveria ter tentado controlar sozinho.

Porque confiança é isso: um abandono consciente, uma entrega inteligente, uma fé que nos devolve ao lugar da paz.

Vamos Orar:

Senhor, ajuda-me a reconhecer os pesos que não me pertencem e a deixá-los aos Teus pés. Que hoje eu viva com leveza, firmeza e confiança. Em nome de Jesus. Amém.