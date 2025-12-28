Arte coluna Bispo Abner 28 dezembro 2025 - Arte Paulo Márcio

Publicado 28/12/2025 00:00

“Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que abundeis em esperança.”

(Romanos 15:13)

Recomeçar não é fingir que nada aconteceu. Não é apagar a dor, nem fazer de conta que o que passou não deixou marcas. Recomeçar é algo mais honesto: é decidir que o ontem não vai mandar no amanhã. É olhar para a própria história e entender que ela não se resume ao que deu errado, mas também ao que ainda pode florescer. Num tempo em que tanta gente está cansada por dentro, cheia de dúvidas e emocionalmente esgotada, recomeçar com esperança deixou de ser luxo. Virou necessidade.

A esperança não nasce quando os problemas somem. Ela nasce quando a gente escolhe enfrentá-los sem desistir de si mesmo. Ela aparece quando as respostas não chegam, quando os planos falham e quando o caminho parece mais longo do que a gente imaginava. É exatamente aí que a Palavra nos chama com delicadeza e firmeza: “Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus” (Salmos 42:11). Esperar, aqui, não é cruzar os braços. É permanecer de pé por dentro.

Muita gente, para não sofrer mais, aprendeu a esperar menos. Diminuiu sonhos, reduziu expectativas, passou a viver no modo automático. Parece proteção, mas cobra um preço alto. Quando a esperança encolhe, a vida perde cor. A rotina continua, os compromissos seguem, mas o sentido vai se apagando aos poucos. Não é por acaso que está escrito: “A esperança que se adia faz adoecer o coração” (Provérbios 13:12). O coração adoece quando deixa de acreditar que algo bom ainda pode acontecer.

Recomeçar com esperança exige coragem. Coragem para admitir limites, reconhecer perdas e aceitar que nem tudo saiu como planejado. Mas também coragem para não se definir pelos fracassos. A esperança não nega a realidade; ela a encara com lucidez. Ela sabe onde dói, mas se recusa a transformar a dor em sentença final.

Existem dias em que a esperança não muda a situação de imediato, mas muda quem está dentro dela. E isso muda tudo. Quem perde a esperança apenas reage ao que acontece. Quem mantém a esperança constrói, mesmo em terreno difícil, “Os que esperam no Senhor renovam as suas forças” (Isaías 40:31). A força não vem da ausência de luta, mas da convicção de que vale a pena seguir.

Talvez este ano tenha deixado marcas. Sonhos interrompidos, relações desgastadas, planos que ficaram pelo caminho. Ainda assim, enquanto houver esperança, nada está definitivamente perdido. Ela não promete atalhos nem resultados rápidos, mas aponta para um futuro possível. E Deus nos lembra: “Eu é que sei os pensamentos que penso a vosso respeito… pensamentos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança” (Jeremias 29:11).

Recomeçar com esperança é aceitar que o hoje não precisa ser o capítulo final da sua história. É levantar com o que sobrou de forças e seguir, mesmo sem todas as respostas. A esperança não faz barulho, não se impõe, não se exibe. Ela sussurra. E, muitas vezes, esse sussurro é exatamente o que nos coloca de pé outra vez. Vamos recomeçar com esperança.

Vamos Orar

Senhor Deus, renova em nós a esperança que sustenta a fé e fortalece o coração. Dá-nos paz para enfrentar o presente e coragem para recomeçar, confiando que o amanhã está em Tuas mãos. Em nome de Jesus, Amém.