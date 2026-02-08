Abner8fevARTE KIKO
Você precisa parar de esperar algo em troca. Pode parecer uma frase dura, mas ela toca num ponto sensível do nosso tempo. Hoje quase tudo funciona na base da troca: eu faço algo por você, você me devolve algo depois. Essa lógica entrou tão fundo na nossa vida que até o bem que fazemos, muitas vezes, vem acompanhado de expectativa. Só que uma das virtudes mais raras atualmente é justamente a capacidade de ajudar sem calcular retorno.
Jesus ensinou isso de forma muito clara: “Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita” (Mateus 6:3). Em palavras simples, Ele está dizendo: faça o bem sem transformar isso em espetáculo. O problema nunca foi ajudar; o problema é precisar ser visto ajudando. Em muitas épocas, inclusive na nossa, a solidariedade vira vitrine. A pessoa ajuda, mas quer aplauso, reconhecimento, elogio. O ensinamento de Cristo vai na direção oposta: o valor do bem está no que ele é, não no que ele parece.
A Bíblia diz: “Deus ama ao que dá com alegria” (2 Coríntios 9:7). A generosidade verdadeira nasce de dentro, não da obrigação nem da expectativa. Quando você doa esperando retorno, aquilo deixa de ser doação e vira negociação. E amor não se negocia. O bem mais puro é aquele que não cobra recibo.
Existe uma liberdade enorme em quem aprende a fazer o bem sem esperar nada. Essa pessoa não vive frustrada com a ingratidão dos outros. Ela entende que a recompensa principal já está no próprio ato de ajudar. “A alma generosa prosperará” (Provérbios 11:25). Essa prosperidade não é só dinheiro; é paz interior, leveza, consciência tranquila. Quem se torna fonte para os outros nunca vive seco por dentro.
Doar é mais do que um gesto social; é uma experiência espiritual. É reconhecer que tudo o que temos já foi, antes, um presente. Por isso a Bíblia afirma: “Mais bem-aventurado é dar do que receber” (Atos 20:35). Quem aprende a dar descobre um tipo de alegria que não depende de resposta, curtida ou aplauso. É a alegria de participar de algo maior que o próprio ego.
Se você percebe que tem feito as coisas esperando algo em troca, não encare isso como condenação, mas como oportunidade de crescimento. Ajustar a intenção muda tudo. Fazer o bem em silêncio, estender a mão sem contrato invisível, ajudar sem cobrança futura, isso amadurece o coração. Doar é uma dádiva divina porque nos aproxima do caráter de Deus, que faz o bem continuamente, sem exigir garantias.
O mundo nos ensina a negociar. A fé nos ensina a entregar. E é justamente nessa entrega que encontramos uma forma mais leve de viver: fazer o bem não por retorno, mas porque esse passa a ser o nosso jeito de existir.
Vamos Orar:
Senhor, ensina-me a fazer o bem com alegria e sem esperar retorno. Que minha generosidade seja verdadeira e liberal. Em Nome de Jesus. Amém.
