Abner8fev - ARTE KIKO

Abner8fevARTE KIKO

Publicado 08/02/2026 00:00

Você precisa parar de esperar algo em troca. Pode parecer uma frase dura, mas ela toca num ponto sensível do nosso tempo. Hoje quase tudo funciona na base da troca: eu faço algo por você, você me devolve algo depois. Essa lógica entrou tão fundo na nossa vida que até o bem que fazemos, muitas vezes, vem acompanhado de expectativa. Só que uma das virtudes mais raras atualmente é justamente a capacidade de ajudar sem calcular retorno.

Jesus ensinou isso de forma muito clara: “Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita” (Mateus 6:3). Em palavras simples, Ele está dizendo: faça o bem sem transformar isso em espetáculo. O problema nunca foi ajudar; o problema é precisar ser visto ajudando. Em muitas épocas, inclusive na nossa, a solidariedade vira vitrine. A pessoa ajuda, mas quer aplauso, reconhecimento, elogio. O ensinamento de Cristo vai na direção oposta: o valor do bem está no que ele é, não no que ele parece.

A Bíblia diz: “Deus ama ao que dá com alegria” (2 Coríntios 9:7). A generosidade verdadeira nasce de dentro, não da obrigação nem da expectativa. Quando você doa esperando retorno, aquilo deixa de ser doação e vira negociação. E amor não se negocia. O bem mais puro é aquele que não cobra recibo.

Existe uma liberdade enorme em quem aprende a fazer o bem sem esperar nada. Essa pessoa não vive frustrada com a ingratidão dos outros. Ela entende que a recompensa principal já está no próprio ato de ajudar. “A alma generosa prosperará” (Provérbios 11:25). Essa prosperidade não é só dinheiro; é paz interior, leveza, consciência tranquila. Quem se torna fonte para os outros nunca vive seco por dentro.

Doar é mais do que um gesto social; é uma experiência espiritual. É reconhecer que tudo o que temos já foi, antes, um presente. Por isso a Bíblia afirma: “Mais bem-aventurado é dar do que receber” (Atos 20:35). Quem aprende a dar descobre um tipo de alegria que não depende de resposta, curtida ou aplauso. É a alegria de participar de algo maior que o próprio ego.

Se você percebe que tem feito as coisas esperando algo em troca, não encare isso como condenação, mas como oportunidade de crescimento. Ajustar a intenção muda tudo. Fazer o bem em silêncio, estender a mão sem contrato invisível, ajudar sem cobrança futura, isso amadurece o coração. Doar é uma dádiva divina porque nos aproxima do caráter de Deus, que faz o bem continuamente, sem exigir garantias.

O mundo nos ensina a negociar. A fé nos ensina a entregar. E é justamente nessa entrega que encontramos uma forma mais leve de viver: fazer o bem não por retorno, mas porque esse passa a ser o nosso jeito de existir.

Vamos Orar:

Senhor, ensina-me a fazer o bem com alegria e sem esperar retorno. Que minha generosidade seja verdadeira e liberal. Em Nome de Jesus. Amém.