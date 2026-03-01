Arte coluna Bispo Abner 01 março 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Bispo Abner 01 março 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 01/03/2026 00:00

Você já percebeu como algumas pessoas vivem em estado permanente de reclamação? Lamentam do trabalho, da vida, do salário, das relações, da família. É um discurso contínuo que se repete tanto que deixa de ser apenas desabafo e vira identidade. O problema não está só no som da queixa, mas no efeito que ela produz por dentro.

As palavras constroem ambiente. Elas funcionam como espelho da alma e, ao mesmo tempo, como molde do futuro. Quanto mais o lamento é repetido, mais a instabilidade se instala. A pessoa passa a enxergar a vida apenas pelo que falta. O olhar se vicia na escassez e perde a capacidade de reconhecer o que ainda está funcionando.

Mudar a perspectiva é uma decisão consciente. Quando observamos pessoas enfrentando enfermidades graves, desemprego ou perdas profundas, percebemos que nossa realidade, muitas vezes, não é tão devastadora quanto parecia. Essa comparação não serve para anular a dor, mas para ajustar o foco. A mente se reorganiza. O coração ganha sobriedade.

O lamento constante é um treino para a insatisfação. A gratidão é o treino para a força. E força se constrói com disciplina. A gratidão não nasce espontaneamente em todos os dias. Ela é exercitada. Quem aprende a agradecer desenvolve resistência emocional. Começa a perceber caminhos onde antes só via bloqueios. Agradecer não elimina os problemas, mas muda a postura diante deles.

A vida sempre terá provas. Isso faz parte do crescimento. Cada desafio carrega a possibilidade de ampliar nossa capacidade de superar, adaptar e aprender. Quando a gratidão substitui a reclamação, a travessia das mesmas circunstâncias se torna diferente. Muitas vezes, o resultado também.

Felicidade não é ausência de luta. É escolha de olhar. É perspectiva treinada. Uma vida saudável começa na maneira como interpretamos o que vivemos.

Vamos orar:

Senhor, livra-nos do hábito da reclamação e ensina-nos a viver em gratidão. Ajusta nosso olhar para reconhecer o bem que nos sustenta e fortalece nosso coração nas lutas. Em nome de Jesus, amém.