Arte coluna Bispo Abner 15 março 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Bispo Abner 15 março 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 15/03/2026 00:00

Em muitos momentos da vida, o maior erro não está na intenção, mas na precipitação.

Pessoas bem-intencionadas também podem tomar decisões equivocadas quando agem sem refletir. A pressa, o impulso e a emoção do momento muitas vezes nos levam a escolhas que depois trazem arrependimento.

A sabedoria, porém, nos ensina um caminho diferente. Ela nos convida a parar, avaliar e considerar as consequências antes de tomar qualquer decisão.

Pensar antes de agir não é sinal de fraqueza ou indecisão; pelo contrário, é demonstração de maturidade.

Quantos conflitos poderiam ser evitados se as pessoas pensassem antes de falar?

Quantos problemas financeiros deixariam de existir se houvesse mais prudência antes de gastar?

Quantos projetos seriam mais bem-sucedidos se fossem iniciados com planejamento?

A verdade é que a vida é construída por decisões. Pequenas escolhas feitas diariamente moldam o futuro de cada pessoa.

Por isso, agir com equilíbrio e reflexão é um princípio fundamental para quem deseja viver de forma sábia.

Jesus ensinou algo muito profundo quando falou sobre alguém que deseja construir uma torre. Antes de iniciar a obra, essa pessoa precisa se sentar e calcular os custos. Caso contrário, pode começar cheio de entusiasmo, mas não conseguir terminar, decisões importantes exigem reflexão.

As pessoas querem respostas imediatas, soluções rápidas e resultados instantâneos. No entanto, a sabedoria raramente nasce da pressa. Ela surge da reflexão, da observação e da capacidade de pensar antes de agir.

Quem aprende a praticar esse princípio evita muitos erros e constrói uma vida mais equilibrada. Nem sempre é fácil parar e refletir, especialmente quando as emoções estão intensas. Mas muitas vezes, alguns minutos de calma podem evitar anos de arrependimento.

A prudência continua sendo uma das maiores virtudes da vida. Pensar antes de agir, ouvir antes de responder e avaliar antes de decidir são atitudes que preservam relacionamentos, recursos e oportunidades.

No fim das contas, não é a rapidez das decisões que define a qualidade da vida, mas a sabedoria com que escolhemos nossos caminhos.

Vamos orar:

Senhor, ensina-nos a agir com prudência e sabedoria. Que nossas decisões sejam guiadas pela reflexão, pelo equilíbrio e pelos teus princípios. Em nome de Jesus, Amém.

