Arte coluna Bispo Abner 29 março 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Bispo Abner 29 março 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 29/03/2026 00:00

Nem sempre é falta de oportunidades, muitas vezes a falta é de compreensão de processos. Vivemos apressados, querendo resultados imediatos, mas ignorando que Deus trabalha em etapas. A pressa pode até antecipar movimentos, mas dificilmente sustenta resultados.

A paciência, na Bíblia, não é passividade; é resultado de maturidade. É saber esperar, ajustar, discernir e continuar, mesmo quando tudo parece lento. Quantas decisões seriam melhores se não fossem tomadas no impulso? Quantos caminhos seriam preservados se houvesse mais calma?

Assim como ninguém nasce correndo, a vida também exige construção. Primeiro vem a firmeza, depois o avanço. Pular etapas enfraquece a base. E quem não tem base, não sustenta crescimento.

Há sabedoria em caminhar no tempo certo. É nesse ritmo que se corrige a rota, se fortalece o caráter e se constrói algo mais duradouro. Devemos ser “prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar” (Tiago 1:19). Nem tudo precisa ser decidido na hora e na pressa.

Se hoje parece que você está construindo algo lento, não despreze. Deus não está atrasado, Ele está te preparando. Passos firmes, ainda que pequenos, vão te levam mais longe do que corridas sem direção.

Vamos Orar:

Senhor, ensina-me a respeitar os Teus processos. Tira de mim a pressa que atrapalha e dá-me sabedoria para caminhar no tempo certo. Que eu confie mais na Tua direção do que na minha ansiedade. Em nome de Jesus, amém.