Arte coluna Bispo Abner 22 março 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Bispo Abner 22 março 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 22/03/2026 00:00

Pare de associar oportunidade com aprovação divina. Nem tudo o que aparece foi Deus quem abriu, e nem tudo o que facilita significa que “era para ser”.

Essa lógica, embora confortável, pode ser profundamente enganosa, porque transforma conveniência em direção e impulso em propósito.

A vida é construída a partir de decisões, e nem toda decisão fácil é uma decisão certa. Existem portas que se abrem não como direção, mas como distração; outras surgem como teste, não como resposta; e algumas, embora pareçam boas no início, carregam consequências silenciosas que só se revelam mais adiante. O problema nunca esteve nas portas em si, mas na ausência de discernimento de quem decide atravessá-las.

Há oportunidades que prometem crescimento, mas custam princípios. Há caminhos que oferecem rapidez, mas exigem a renúncia do caráter. Existem escolhas que parecem vantajosas no momento, mas que, com o tempo, revelam perdas profundas e irreversíveis. Nem tudo o que é acessível é saudável, e nem tudo o que é possível é correto.

Discernir, portanto, vai além de analisar circunstâncias; é perceber além do óbvio, é entender que nem toda proposta combina com o seu propósito e que nem todo caminho disponível deve ser seguido. Discernimento é maturidade para dizer “não” até mesmo para aquilo que parece bom, quando aquilo não está alinhado com aquilo que é certo.

Vivemos cercados por vozes que incentivam decisões imediatas, pressionando com frases como “aproveite”, “não perca tempo” ou “é agora ou nunca”. No entanto, a sabedoria quase sempre caminha na contramão da pressa. Ela observa com calma, pondera com responsabilidade e considera as consequências antes de qualquer movimento, porque decisões impulsivas costumam gerar arrependimentos duradouros.

Nem toda porta aberta vem de Deus. Algumas surgem para testar a sua fidelidade, outras para revelar o seu nível de maturidade, e muitas simplesmente existem porque vivemos em um mundo que oferece possibilidades, mas não garante direção. Por isso, mais importante do que encontrar portas abertas é possuir clareza de destino.

Quem sabe para onde está indo não entra em qualquer caminho, quem tem princípios firmes não negocia valores por conveniência, e quem compreende seu propósito não se deixa seduzir por atalhos.

No fim, a verdadeira sabedoria não está na quantidade de portas que você atravessa, mas na capacidade de discernir quais portas devem permanecer fechadas.

Vamos orar:

Senhor, concede-me discernimento para não confundir oportunidade com impulso. Que minhas decisões não sejam guiadas pela pressa, mas pela Tua vontade. Em nome de Jesus, Amém.