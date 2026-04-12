Bispo Abner 12-04-2026 - Arte Kiko

Bispo Abner 12-04-2026Arte Kiko

Publicado 12/04/2026 00:00

Há uma armadilha silenciosa na forma como lidamos com a vida: confiar demais no que nos contam e de menos no que realmente buscamos entender. Nem sempre isso acontece por negligência. Muitas vezes é apenas pressa, comodidade ou até confiança excessiva em quem falou primeiro.

Mas nem tudo que chega até nós vem completo. As informações costumam vir carregadas de interpretação, emoção, experiência pessoal. O que alguém viu não é, necessariamente, o que de fato aconteceu. É apenas a forma como aquela pessoa percebeu.

E quando passamos a decidir apenas com base nisso, corremos o risco de viver uma realidade que não é nossa.

Isso aparece em situações simples do dia a dia. Um comentário mal compreendido. Uma atitude interpretada de forma errada. Um julgamento formado sem que se conheça o todo. Pequenas distorções que, com o tempo, geram grandes consequências.

A prudência não está em desconfiar de tudo, mas em não aceitar tudo de forma automática.

Existe um momento em que ouvir já não é suficiente. É preciso se aproximar, observar melhor, entender com mais profundidade. Nem sempre será possível enxergar todos os detalhes, mas sempre será possível buscar mais clareza do que simplesmente aceitar a primeira versão.

Quem amadurece aprende a desacelerar antes de concluir. Aprende que nem toda urgência pede resposta imediata. Algumas situações pedem silêncio, observação e tempo. Porque entender bem ainda é melhor do que reagir rápido.

A vida se torna mais segura quando deixamos de agir apenas por impressão e passamos a agir com discernimento.

E discernimento não nasce da pressa. Nasce da atenção. Nem sempre o que parece é. Nem sempre o que dizem sustenta quando olhado de perto. Por isso, antes de decidir, vale a pena dar um passo a mais. Olhar com mais cuidado. Ouvir com mais critério. Perceber com mais responsabilidade.

Isso evita erros. Preserva relações. E fortalece decisões. No fim, não se trata de ver mais. Trata-se de ver melhor. Pense nisso

Oração:

Senhor, ensina-nos a agir com prudência e não apenas por impulso. Conduze-nos a uma vida mais consciente, justa e verdadeira. Em nome de Jesus, amém.