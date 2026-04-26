Abner26abr - ARTE KIKO

Abner26abrARTE KIKO

Publicado 26/04/2026 00:00

É duro reconhecer isso, mas tem hora que a gente para de viver com direção e passa a viver apagando incêndio. Conta vence, pressão aumenta, e a sensação é de estar sempre correndo atrás sem conseguir organizar de verdade.



Essa semana li uma matéria que me fez pensar bastante. Os dados mostram que cerca de 67% dos brasileiros estão endividados, muitos já com contas atrasadas e vivendo com o orçamento apertado.



Mas, mais do que o número, o que chama atenção é o que isso revela na prática. Tem muita gente usando crédito para tentar manter o básico, para fechar o mês, para sustentar uma rotina que já não cabe mais dentro da realidade.



E é aí que mora o perigo. Quando a vida entra nesse ritmo, a gente começa a decidir pressionado, sem pensar direito, só tentando resolver o agora. Só que o agora passa e a consequência fica. Aos poucos, a paz vai embora, a cabeça fica pesada e tudo começa a ficar mais difícil do que realmente deveria ser.



Por isso, mais do que olhar para fora, é importante olhar para dentro com sinceridade. Não para se culpar, mas para assumir o controle do que ainda pode ser ajustado. Nem tudo depende da gente, mas muita coisa depende de como a gente decide viver daqui para frente. A Bíblia fala algo muito simples e muito verdadeiro quando diz que o prudente percebe o problema antes e se posiciona. Isso é sabedoria na prática, é parar, organizar, cortar o que precisa e voltar a ter direção.



Não precisa resolver tudo de uma vez, mas precisa começar. Pequenas mudanças feitas com constância fazem uma diferença enorme ao longo do tempo. O importante é não continuar vivendo no automático e não deixar que as circunstâncias ditem o rumo da vida.



Oração:



Senhor, nos dá sabedoria para viver com equilíbrio, coragem para ajustar o que for necessário e paz para seguir confiando em Ti em todo tempo. Em nome de Jesus, amém.





Abner Ferreira é bispo evangélico e vice-presidente mundial das Assembleias de Deus- Ministério de Madureira