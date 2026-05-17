Arte coluna Bispo Abner 17 maio 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Bispo Abner 17 maio 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 17/05/2026 00:00

A discussão sobre violência doméstica exige seriedade, equilíbrio e responsabilidade. Trata-se de um tema sensível, doloroso e profundamente humano, que não pode ser tratado nem com omissão, nem com exploração ideológica.



O sofrimento vivido dentro de muitos lares é real. Mulheres, crianças e famílias inteiras carregam marcas emocionais, físicas e espirituais produzidas pela violência doméstica.



Diante disso, nenhuma sociedade séria, nenhuma instituição responsável e nenhuma liderança moral pode permanecer indiferente.



A igreja não pode ser lugar de silêncio diante da violência.



A Bíblia protege a vida, a dignidade humana e a família.

O Evangelho jamais serviu de abrigo para agressão, humilhação ou abuso.

A autoridade espiritual e familiar nunca foi licença para violência. Pelo contrário: a fé cristã sempre ensinou responsabilidade, respeito, amor, domínio próprio e cuidado mútuo dentro do lar.



É necessário afirmar com clareza: violência doméstica é pecado, é crime e é destruição da família.



Defender a família não significa tolerar sofrimento oculto dentro de casa. Não significa exigir silêncio da vítima. Não significa transformar dor em aparência religiosa.



A autoridade familiar jamais pode ser utilizada como justificativa para violência, abuso ou humilhação.



Ao mesmo tempo, o enfrentamento desse problema exige equilíbrio, responsabilidade e compromisso com a preservação da família, da dignidade humana e da justiça.



Proteger a vítima e fortalecer a família não são objetivos opostos. São deveres complementares.



Proteger a família, nesse contexto, não significa preservar aparências, acobertar agressões ou exigir que vítimas permaneçam em ambientes de violência. Significa defender relações familiares construídas sobre respeito, responsabilidade, segurança, dignidade e integridade humana.



Nenhuma família será verdadeiramente fortalecida onde existirem medo, abuso ou violência.





Vivemos um tempo de forte polarização social e ideológica.

Em muitos momentos, temas extremamente delicados deixam de ser tratados com a profundidade humana necessária e passam a ser utilizados como instrumentos de disputa política, militância ou polarização institucional. Isso também exige prudência.





Reconhecer a existência da violência doméstica não significa transformar a igreja em inimiga da sociedade. Seria injusto ignorar o papel histórico desempenhado pelas igrejas evangélicas no acolhimento de pessoas feridas, abandonadas e vulneráveis.



Em milhares de comunidades brasileiras, especialmente nas regiões mais pobres, é a igreja que acolhe:



mulheres em sofrimento;

famílias destruídas;

dependentes químicos;

crianças vulneráveis;

pessoas emocionalmente fragilizadas.





Em muitas comunidades, antes mesmo da chegada de estruturas públicas de assistência, a igreja já se encontra presente oferecendo apoio espiritual, assistência social, aconselhamento e acolhimento humano.





Isso não elimina a necessidade de vigilância, responsabilidade e amadurecimento pastoral. Nenhuma instituição formada por seres humanos está imune a falhas. Mas também não é correto transformar possíveis erros individuais em acusação generalizada contra toda a comunidade cristã.



O caminho responsável continua sendo o equilíbrio.



A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reconhece a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado brasileiro e estabelece, em seu artigo 226, §8º, o dever de criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito familiar.



Da mesma forma, a Lei Maria da Penha representa importante instrumento jurídico de proteção da mulher, especialmente em situações de risco e vulnerabilidade.



A igreja respeita a lei, reconhece a importância das autoridades constituídas e entende que situações de violência exigem responsabilidade concreta.





Por isso, a vítima precisa ser acolhida, ouvida com seriedade, orientada e, sempre que necessário, encaminhada aos meios legais de proteção.



O aconselhamento espiritual precisa ser equilibrado. A fé cristã não pode ser utilizada como instrumento de medo, manipulação emocional ou perpetuação do sofrimento.



Ao mesmo tempo, é importante compreender que o fortalecimento da família continua sendo uma necessidade social indispensável. Famílias saudáveis produzem estabilidade emocional, proteção moral, equilíbrio social e formação humana.



A sociedade não será fortalecida:



nem pela banalização da violência;

nem pela destruição da família;

nem pelo uso ideológico da dor humana.



Precisamos de responsabilidade, justiça, sensibilidade e maturidade institucional.



O Brasil necessita de famílias fortes, relações saudáveis e comunidades comprometidas com a dignidade humana.



E a igreja possui papel importante nessa construção:



ensinando valores;

promovendo reconciliação responsável;

acolhendo os feridos;

orientando com prudência;

protegendo a dignidade humana;

e reafirmando que a violência jamais pode ser normalizada.



Defender a família é proteger a vida.



Bispo Abner Ferreira