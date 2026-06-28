arte sabedoria 2 (27/06/2026) - arte o dia

arte sabedoria 2 (27/06/2026)arte o dia

Publicado 28/06/2026 00:00

Por que tanta gente se machuca tentando aparecer mais do que realmente é? Um estudo da Universidade de Princeton, publicado em 2018, analisou perfis em redes sociais e descobriu algo interessante: quanto mais alguém exagerava nas conquistas online, menor era, em média, sua satisfação real com a própria vida. A pesquisa batizou esse comportamento de “inflação de status” — a tentativa de parecer maior do que se é, na esperança de que isso compense algum vazio interno.

O curioso é que esse fenômeno não nasceu nas redes sociais, só ganhou um palco novo. Sempre existiu gente que confunde aparência com substância, que troca reconhecimento verdadeiro por aplauso fácil. A diferença é que hoje a vitrine é maior, mais rápida e mais cruel.Um exemplo: em 2022, um caso conhecido nos Estados Unidos expôs um jovem empresário que vinha exibindo um estilo de vida de milionário nas redes, financiado inteiramente por dívidas.

Quando a fachada caiu, o que restou não foi sucesso, foi vergonha pública.Existe uma lógica simples que poucos querem aceitar: quem precisa se promover a todo momento, geralmente, está tentando preencher algo que a promoção não resolve. Já quem trabalha em silêncio, sem precisar provar nada a ninguém, costuma colher resultados mais sólidos e mais duradouros, porque sua base não depende de aplausos para se manter de pé.

A sabedoria sempre ensinou o caminho inverso ao da vaidade: primeiro vem a humildade, depois vem a honra. Não o contrário. Quem inverte essa ordem, tentando colher honra antes de construir caráter, geralmente colhe a própria queda.

Vamos orar:



Senhor, livra-me da necessidade de parecer maior do que sou. Que eu encontre minha segurança em Ti, e não na aprovação dos outros. Em nome de Jesus, amém.