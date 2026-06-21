Bispo Abner 21-06-2026 - Arte O Dia

Bispo Abner 21-06-2026Arte O Dia

Publicado 21/06/2026 00:00

Que tipo de palavra tem saído da sua boca quando o assunto é você mesmo? A gente costuma vigiar com cuidado o que fala dos outros, mas quase nunca percebe o veneno que despeja sobre a própria vida quando repete, com a maior naturalidade, frases como “eu não consigo”, “comigo sempre dá errado” ou “eu sou assim mesmo e não mudo mais”.

Falamos isso de modo tão automático que nem notamos que estamos assinando uma sentença contra nós, e o que é mais sério, o coração escuta, a mente acredita, e pouco a pouco passamos a viver exatamente à altura daquilo que decretamos.

É que palavra nunca foi apenas som que se desfaz no ar, palavra é semente, e toda semente, cedo ou tarde, dá colheita; o detalhe que esquecemos é que não colhemos aquilo que desejamos, e sim aquilo que de fato plantamos, de modo que, se a boca só semeia desânimo, não há razão para estranhar quando a vida amanhece cheia de espinhos.

A Bíblia trata disso com uma seriedade que chega a assustar quando declara que “a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto” (Provérbios 18.21), e Jesus completou esse ensino apontando para a raiz de tudo ao dizer que “a boca fala do que está cheio o coração” (Mateus 12.34).

Quer saber o que anda habitando dentro de você? Então preste atenção no que escapa pela sua boca justamente nos momentos em que ninguém está se esforçando para parecer bem.

Não estou te dizendo para fingir uma alegria que você não sente, nem para negar as dificuldades reais que existem, porque uma coisa é reconhecer com honestidade o problema que você enfrenta, e outra bem diferente é se condenar a ele com a própria língua, repetindo a derrota até acreditar que ela é o seu destino.

O convite que faço é que você comece a falar vida onde só falava ruína, a declarar fé onde só anunciava medo, a abençoar a sua história em vez de amaldiçoar o caminho que Deus lhe confiou, porque a mesma boca que aprendeu a reclamar também pode aprender a profetizar dias melhores.

Talvez hoje seja o dia de mudar o vocabulário do seu coração e trocar a sentença pela esperança, entendendo que aquilo que você fala sobre si mesmo está, sem você perceber, moldando aquilo que você se torna.

Vamos orar:

Senhor, coloca guarda à porta dos meus lábios e enche o meu coração daquilo que vem de ti, ensinando-me a falar vida, a semear fé e a abençoar a história que me entregaste. Em nome de Jesus, amém.