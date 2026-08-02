Publicado 02/08/2026 00:00

Basta prestar atenção às conversas do dia a dia para perceber uma mudança silenciosa. As pessoas falam mais, mas nem sempre se escutam. Em uma reunião, em casa, nas redes sociais ou em uma simples conversa entre amigos, é comum encontrar alguém preocupado em responder antes mesmo de compreender o que o outro quis dizer.

A facilidade de compartilhar opiniões trouxe avanços importantes para a comunicação. Ao mesmo tempo, criou a impressão de que precisamos nos posicionar sobre tudo e a todo momento. A consequência é que a reflexão perde espaço para a pressa, e o diálogo, muitas vezes, acaba substituído pelo confronto.

Ouvir, porém, nunca foi sinal de fraqueza. Pelo contrário, é uma demonstração de maturidade. Quem aprende a escutar amplia sua capacidade de compreender pessoas, evita julgamentos precipitados e constrói relacionamentos mais sólidos. A escuta atenta revela respeito, humildade e disposição para aprender, qualidades cada vez mais necessárias em uma sociedade marcada pela impaciência.

Isso não significa abrir mão das próprias convicções. É possível defender princípios com firmeza e, ao mesmo tempo, tratar quem pensa diferente com dignidade. O respeito não exige concordância, mas exige humanidade.

A Bíblia nos lembra que a sabedoria também se manifesta na maneira como ouvimos. Antes de responder, vale a pena compreender; antes de julgar, é preciso conhecer.

Muitas discussões seriam evitadas se dedicássemos mais tempo à escuta do que às respostas apressadas.

Talvez um dos maiores desafios da atualidade não seja encontrar quem fale bem, mas encontrar quem ainda saiba ouvir. E essa escolha pode transformar famílias, fortalecer amizades e tornar nossa convivência muito mais saudável.

Vamos orar:

Senhor, dá-nos um coração humilde para ouvir, discernimento para compreender e sabedoria para falar. Que nossas palavras levem paz, nossos gestos expressem amor e nossas atitudes revelem o caráter de Cristo em todos os lugares. Em nome de Jesus. Amém.