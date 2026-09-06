Bispo Abner Ferreira - Divulgação

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Publicado 06/09/2026 00:00 | Atualizado 06/09/2026 07:46



O coração, na linguagem bíblica, representa o centro das nossas decisões, sentimentos, desejos e propósitos. É nele que algumas das maiores batalhas da vida são travadas. Por isso, podemos cuidar de muitas coisas ao nosso redor e, ainda assim, negligenciar justamente aquilo que Deus nos mandou guardar. Salomão conheceu riquezas, poder e honra. Teve diante de si tudo aquilo que muitos homens passam a vida procurando. Ainda assim, quando escreveu sobre aquilo que deveria receber maior cuidado, não falou de palácios, tesouros ou posições. Sua recomendação foi outra: “guarda o teu coração”. O coração, na linguagem bíblica, representa o centro das nossas decisões, sentimentos, desejos e propósitos. É nele que algumas das maiores batalhas da vida são travadas. Por isso, podemos cuidar de muitas coisas ao nosso redor e, ainda assim, negligenciar justamente aquilo que Deus nos mandou guardar.

Precisamos ter cuidado com aquilo que permitimos criar raízes dentro de nós. Uma ofensa alimentada por muito tempo pode se transformar em amargura. A inveja, quando não combatida, impede que alguém celebre a bênção do próximo.

O orgulho dificulta reconhecer os próprios erros. A ansiedade tenta antecipar sofrimentos que talvez nunca aconteçam. E uma mágoa guardada pode roubar uma paz que nenhuma circunstância exterior teria força para tirar.

Por isso, guardar o coração não é fechar-se para as pessoas. Também não significa ignorar os problemas. Significa não permitir que aquilo que nos acontece seja maior do que aquilo que Deus está fazendo em nós.

Há quem conquiste muitas coisas e perca a paz, quem consiga provar que estava certo, mas destrua relacionamentos importantes. E pessoas que preservam a aparência e deixe adoecer o interior. A verdade é que nenhuma conquista exterior compensa um coração dominado pelo rancor, pelo orgulho ou pela falta de perdão.

Portanto, examine de tempos em tempos aquilo que você tem guardado. Nem tudo merece permanecer. Algumas coisas precisam ser perdoadas outras precisam ser entregues a Deus. Há sentimentos que precisam ser corrigidos e pensamentos que já deveriam ter sido abandonados.

Guarde a fé, gratidão, a capacidade de perdoar e os bons princípios que recebeu, mas acima de tudo, guarde a presença de Deus como o maior patrimônio da sua vida.

Porque podemos recuperar muitas coisas que perdemos pelo caminho. Mas jamais devemos tratar com descuido aquilo que Deus nos ensinou a guardar.

ORAÇÃO:

Senhor, sonda o meu coração e mostra-me tudo aquilo que não Te agrada. Que eu preserve a fé e a Tua presença como os maiores bens da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.