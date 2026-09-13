Não deixe a decepção apagar sua bondade
"E não nos cansemos de fazer o bem." (Gálatas 6:9)
Há dias em que fazer o bem parece exigir mais força do que temos. Ajudamos e nem sempre encontramos gratidão. Oferecemos atenção e, quando precisamos, sentimos falta de alguém por perto.
Essas experiências podem nos tornar mais fechados, desconfiados e menos dispostos a servir. É justamente nesse momento que precisamos cuidar para que as decepções não decidam quem vamos nos tornar.
Jesus conheceu a ingratidão, a rejeição e o abandono. Ainda assim, continuou acolhendo, ensinando e demonstrando amor. Seu exemplo nos ensina a permanecer fiéis ao que é certo, mesmo quando a resposta das pessoas fica abaixo das nossas expectativas.
Nossa disposição para fazer o bem precisa encontrar sustento em Deus, porque o reconhecimento humano nem sempre virá.
Isso também se revela nas atitudes simples: ouvir alguém com atenção, tratar com respeito quem pensa diferente, cumprir a palavra e perceber uma necessidade que todos parecem ignorar.
Muitas vezes, pedimos a Deus oportunidades para realizar grandes coisas enquanto deixamos passar o bem que está ao alcance das nossas mãos.
Talvez você esteja cansado de tentar. Apresente esse cansaço ao Senhor e permita que Ele renove suas forças. É possível agir com prudência, estabelecer limites e continuar sendo generoso.
Não permita que uma experiência dolorosa apague sua sensibilidade. Hoje, alguém pode precisar justamente do cuidado que você ainda tem para oferecer.
Vamos orar:
Senhor, fortalece meu coração para continuar fazendo o bem. Que minhas atitudes expressem o amor de Jesus, mesmo quando não houver reconhecimento. Amém.
Caminho da Sabedoria
Não deixe a decepção apagar sua bondade
"E não nos cansemos de fazer o bem." (Gálatas 6:9)
Caminho da Sabedoria
Guarde o que Deus confiou ao seu coração
"Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Provérbios 4.23
Caminho da Sabedoria
Não carregue o que já terminou
"Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão." (Filipenses 3.13)
Caminho da Sabedoria
A vida não precisa dar certo o tempo todo
"Tudo fez formoso em seu tempo." (Eclesiastes 3:11)
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