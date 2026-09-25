No Rio de Janeiro, o aviso é válido para o Sul e o Centro Fluminense e para a região metropolitana da capital - AFP

No Rio de Janeiro, o aviso é válido para o Sul e o Centro Fluminense e para a região metropolitana da capitalAFP

Publicado 25/09/2026 18:02

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para uma onda de calor em oito estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Conforme o instituto, o aviso é válido entre 12h de sábado, 26, e 18h de quarta-feira, 30. No período, a temperatura pode ficar 5ºC acima da média por mais de cinco dias. Há risco à saúde.

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O alerta é válido para os seguintes Estados:



- Goiás;



- Mato Grosso;



- Mato Grosso do Sul;



- Minas Gerais;



- Paraná;



- Rio de Janeiro;



- Santa Catarina;



- São Paulo.

Defesa Civil de SP alerta para elevação das temperaturas e baixa umidade do ar

Em São Paulo, o alerta abrange mais de 600 cidades, incluindo a capital, onde as temperaturas podem chegar a 32ºC no domingo, 27 A região metropolitana, os litorais sul e norte e o Vale do Paraíba também estão entre as áreas afetadas.



Além das altas temperaturas, a mudança no cenário também provoca a redução da umidade relativa do ar, principalmente no norte e oeste paulista, onde os índices poderão ficar próximos ou abaixo de 30%.



Até segunda-feira, 28, a estabilidade permanece na maior parte do Estado, com temperaturas em elevação. "No norte e oeste paulista, a combinação entre calor, tempo seco e menor umidade exige atenção para a ocorrência e propagação de queimadas", acrescenta a Defesa Civil do Estado de São Paulo.



Na faixa leste, o resfriamento noturno associado à maior concentração de umidade poderá causar a formação de nevoeiros e neblinas durante as manhãs, com possibilidade de redução temporária da visibilidade. "No litoral, a umidade proveniente do oceano também poderá provocar chuviscos, especialmente no sábado", destacou o órgão estadual.



Na terça-feira, 29, porém, a aproximação de um sistema frontal deverá aumentar a nebulosidade e favorecer pancadas de chuva isoladas, principalmente na faixa sudoeste paulista, marcando uma mudança pontual nas condições do tempo.

Outras localidades do País

No Rio de Janeiro, o aviso é válido para o Sul e o Centro Fluminense e para a região metropolitana da capital. Em Minas Gerais, devem ser afetados o Oeste, o Sul e o Sudoeste do Estado, a Zona da Mata, o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba e o Campo das Vertentes.



Em Cuiabá, no Mato Grosso, as temperaturas máximas podem chegar a 41ºC no domingo. Já em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, os termômetros podem marcar até 40ºC na segunda-feira.