No Rio de Janeiro, o aviso é válido para o Sul e o Centro Fluminense e para a região metropolitana da capitalAFP
O alerta é válido para os seguintes Estados:
- Goiás;
- Mato Grosso;
- Mato Grosso do Sul;
- Minas Gerais;
- Paraná;
- Rio de Janeiro;
- Santa Catarina;
- São Paulo.
Defesa Civil de SP alerta para elevação das temperaturas e baixa umidade do ar
Além das altas temperaturas, a mudança no cenário também provoca a redução da umidade relativa do ar, principalmente no norte e oeste paulista, onde os índices poderão ficar próximos ou abaixo de 30%.
Até segunda-feira, 28, a estabilidade permanece na maior parte do Estado, com temperaturas em elevação. "No norte e oeste paulista, a combinação entre calor, tempo seco e menor umidade exige atenção para a ocorrência e propagação de queimadas", acrescenta a Defesa Civil do Estado de São Paulo.
Na faixa leste, o resfriamento noturno associado à maior concentração de umidade poderá causar a formação de nevoeiros e neblinas durante as manhãs, com possibilidade de redução temporária da visibilidade. "No litoral, a umidade proveniente do oceano também poderá provocar chuviscos, especialmente no sábado", destacou o órgão estadual.
Na terça-feira, 29, porém, a aproximação de um sistema frontal deverá aumentar a nebulosidade e favorecer pancadas de chuva isoladas, principalmente na faixa sudoeste paulista, marcando uma mudança pontual nas condições do tempo.
Outras localidades do País
Em Cuiabá, no Mato Grosso, as temperaturas máximas podem chegar a 41ºC no domingo. Já em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, os termômetros podem marcar até 40ºC na segunda-feira.