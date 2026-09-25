Augusto Cury participou de agenda durante campanha em Recife nesta sexta-feira - Redes sociais / Reprodução

Augusto Cury participou de agenda durante campanha em Recife nesta sexta-feiraRedes sociais / Reprodução

Publicado 25/09/2026 15:04

"As bets de efeito rápido e curto também geram dependência. Nós precisamos ou terminar com as bets ou taxá-las de maneira concreta, grande", afirmou Cury.O candidato também argumentou que o setor deveria ter tributação maior e comparou a carga que atribuiu às bets com a de outros produtos. "Hoje elas estão taxadas em 12% e os alimentos em 18% e os remédios em 30%, 32%. Não é possível isso. Então elas têm que ser taxadas", declarou.Mais cedo, também no Recife, Lula disse que seguiria para São Paulo para assinar a medida. O ato foi anunciado pelo Palácio do Planalto como a "apresentação de novas medidas de proteção às famílias e à economia popular". "Uma delas é para acabar com as bets", afirmou o presidente.Cury também associou as apostas eletrônicas a problemas de dependência psicológica. "Nós não podemos aceitar milhões e milhões de pessoas asfixiadas pela dependência psicológica das bets", afirmou.