Resolução foi publicada nesta sexta-feira (25) no Diário Oficial da UniãoMarcelo Camargo / Agência Brasil
O Ocrevus teve o registro aprovado pela Anvisa em 2022 e é indicado para tratamento de pacientes com as formas recorrentes de esclerose múltipla e esclerose múltipla progressiva primária.
Em nota, a Anvisa informou que os produtos foram distribuídos em julho pela Laf Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. e que a empresa não está autorizada a atuar no mercado farmacêutico, incluindo o ato de distribuir, comercializar ou importar medicamentos.
A chamada Autorização de Funcionamento (AFE) da empresa, de acordo com a agência, está inativa desde outubro de 2025.
“Apesar de os produtos terem sido regularmente fabricados pela empresa detentora do registro do medicamento, esses lotes eram destinados a outros países e não ao Brasil”, informou a nota.
“Dessa forma, não é possível garantir que tenham sido mantidas as condições sanitárias necessárias à conservação e à integridade do medicamento ao longo de toda a cadeia de distribuição até sua entrada no país, ocorrida de forma irregular”, completou.
Além da apreensão dos lotes, a medida proíbe o armazenamento, a venda, a distribuição, a exportação, a importação, a propaganda e o transporte do produto.
“Somente os dois lotes estão proibidos por terem origem irregular”, reforçou a Anvisa.
Falsificação
A reportagem entrou em contato com a Laf Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. e aguarda posicionamento.
Medicamentos manipulados
“Foram constatadas deficiências críticas nas instalações, utilidades, qualificação de sistemas, monitoramento ambiental, processos assépticos, validação de esterilização, filtração esterilizante, integridade de recipientes e sistema de garantia da qualidade, comprometendo a garantia da esterilidade, qualidade, segurança e eficácia das preparações manipuladas”, informou a nota.
A matéria entrou em contato com a ICT Farmacêutica Ltda. e aguarda posicionamento.
Nota da Roche
A fabricante também declarou que não possui e nunca possuiu relação comercial ou vínculo de distribuição autorizado com a Laf Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.
“Assim que tomou conhecimento do fato, a Roche comunicou imediatamente à Anvisa, prestando todos os esclarecimentos necessários e mantendo-se à disposição das autoridades competentes para a apuração do ocorrido”, informou a empresa.
A Roche ressaltou que não há apontamentos relacionados à qualidade ou à segurança do Ocrevus regularmente importado pela companhia e distribuído por sua cadeia autorizada no país.
“As unidades mencionadas pela Anvisa referem-se exclusivamente aos lotes citados, cuja importação e distribuição foram realizadas pela LAF Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA, a qual não faz parte da cadeia de distribuição qualificada pela Roche”, afirmou.
A empresa acrescentou que a importação desses lotes para o Brasil ocorreu sem sua aprovação, na condição de detentora do registro do medicamento.
A Roche também orientou que medicamentos sejam adquiridos exclusivamente por canais de distribuição autorizados, para garantir a procedência e as condições adequadas de armazenamento, transporte e conservação.
A lista de distribuidores homologados pela empresa está disponível no site oficial da Roche. Em caso de dúvidas ou suspeitas relacionadas ao produto, pacientes e profissionais de saúde podem procurar o Serviço de Informações Roche (SIR), pelo telefone 0800-7720-289 ou pelo e-mail brasil.faleconosco@roche.com.
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