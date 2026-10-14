Pedro Higa Felizatto, de 28 anos, chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu - Reprodução / Redes sociais

Pedro Higa Felizatto, de 28 anos, chegou a receber atendimento médico, mas não resistiuReprodução / Redes sociais

Publicado 14/10/2026 07:54





Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. O pai de Pedro compareceu à delegacia e apresentou o atestado de óbito do filho, que teria passado mal na casa noturna. O caso foi registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial (Bom Retiro).



Em nota divulgada nesta terça-feira (13), a organização do Zig Festival lamentou a morte de Pedro e informou que, por volta de 1h40 do último domingo (11), o jovem foi levado ao posto médico do evento por um bombeiro civil, onde recebeu atendimento imediato.



Segundo a organização, ele foi transferido em uma ambulância UTI para a Santa Casa de São Paulo, onde chegou em menos de oito minutos, mas não resistiu. A Zig afirmou que o atendimento ocorreu antes da apresentação principal da noite, iniciada por volta das 3h20, e que não houve outras ocorrências que exigissem remoção hospitalar.



A Santa Casa informou que o jovem recebeu atendimento imediato no pronto-socorro, mas não resistiu. "A equipe médica prestou atendimento imediato e realizou as manobras de ressuscitação, sem sucesso. Constatado óbito e encaminhado ao IML", afirmou.



A reportagem procurou a casa de shows Audio e a Deezer, patrocinadora do palco principal, que recebeu a cantora Slayyyter, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.



Formado em Matemática pelo Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação (IME-USP), Pedro trabalhava no Nubank. O jovem, que havia completado 28 anos em agosto, foi velado e sepultado nesta terça-feira no Cemitério da Paz Morumbi, em São Paulo.



Uma pessoa que se identificou como amiga de Pedro criticou a organização do festival em publicação na rede social X. Outro usuário relatou ter presenciado o atendimento prestado ao jovem.

Um jovem de 28 anos morreu após passar mal durante o Zig Festival , na casa de shows Audio, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. A vítima foi identificada como Pedro Higa Felizatto. Participantes do evento relataram calor intenso, superlotação e dificuldades para acessar os espaços onde ocorreram as apresentações.Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. O pai de Pedro compareceu à delegacia e apresentou o atestado de óbito do filho, que teria passado mal na casa noturna. O caso foi registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial (Bom Retiro).Em nota divulgada nesta terça-feira (13), a organização do Zig Festival lamentou a morte de Pedro e informou que, por volta de 1h40 do último domingo (11), o jovem foi levado ao posto médico do evento por um bombeiro civil, onde recebeu atendimento imediato.Segundo a organização, ele foi transferido em uma ambulância UTI para a Santa Casa de São Paulo, onde chegou em menos de oito minutos, mas não resistiu. A Zig afirmou que o atendimento ocorreu antes da apresentação principal da noite, iniciada por volta das 3h20, e que não houve outras ocorrências que exigissem remoção hospitalar.A Santa Casa informou que o jovem recebeu atendimento imediato no pronto-socorro, mas não resistiu. "A equipe médica prestou atendimento imediato e realizou as manobras de ressuscitação, sem sucesso. Constatado óbito e encaminhado ao IML", afirmou.A reportagem procurou a casa de shows Audio e a Deezer, patrocinadora do palco principal, que recebeu a cantora Slayyyter, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.Formado em Matemática pelo Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação (IME-USP), Pedro trabalhava no Nubank. O jovem, que havia completado 28 anos em agosto, foi velado e sepultado nesta terça-feira no Cemitério da Paz Morumbi, em São Paulo.Uma pessoa que se identificou como amiga de Pedro criticou a organização do festival em publicação na rede social X. Outro usuário relatou ter presenciado o atendimento prestado ao jovem.

Participantes relatam calor e superlotação

Após a apresentação principal do festival, da cantora Slayyyter, participantes recorreram às redes sociais para reclamar das condições do evento. Segundo os relatos, o show foi realizado em um galpão que funcionava como uma extensão da casa de espetáculos, com baixa ventilação e poucas saídas. Outros dois palcos estavam distribuídos pelo espaço, mas, de acordo com os relatos, tinham condições melhores de circulação de ar.



Alguns participantes afirmaram que não conseguiram entrar no espaço da apresentação principal e outros disseram ter acompanhado o show da área dos banheiros.



A própria cantora Slayyyter falou sobre o calor durante a apresentação. "It’s hot in here, São Paulo (Está quente aqui, São Paulo)", disse.



Imagens publicadas no X mostram paredes molhadas, com marcas de água escorrendo pela superfície, durante o festival.



Organização pede desculpas e diz que apura reclamações



A organização disse ainda que está colaborando com as autoridades na investigação e que não comentará outros detalhes do caso.



"É com profunda tristeza que a ZIG Festival lamenta o falecimento de Pedro Higa, participante do evento realizado em 10 de outubro de 2026. Nos solidarizamos com seus familiares, amigos e com todos que tinham o Pedro por perto. Estamos profundamente abalados com o que aconteceu", lamentou.