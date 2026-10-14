Pedro Higa Felizatto, de 28 anos, chegou a receber atendimento médico, mas não resistiuReprodução / Redes sociais
Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. O pai de Pedro compareceu à delegacia e apresentou o atestado de óbito do filho, que teria passado mal na casa noturna. O caso foi registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial (Bom Retiro).
Em nota divulgada nesta terça-feira (13), a organização do Zig Festival lamentou a morte de Pedro e informou que, por volta de 1h40 do último domingo (11), o jovem foi levado ao posto médico do evento por um bombeiro civil, onde recebeu atendimento imediato.
Segundo a organização, ele foi transferido em uma ambulância UTI para a Santa Casa de São Paulo, onde chegou em menos de oito minutos, mas não resistiu. A Zig afirmou que o atendimento ocorreu antes da apresentação principal da noite, iniciada por volta das 3h20, e que não houve outras ocorrências que exigissem remoção hospitalar.
A Santa Casa informou que o jovem recebeu atendimento imediato no pronto-socorro, mas não resistiu. "A equipe médica prestou atendimento imediato e realizou as manobras de ressuscitação, sem sucesso. Constatado óbito e encaminhado ao IML", afirmou.
A reportagem procurou a casa de shows Audio e a Deezer, patrocinadora do palco principal, que recebeu a cantora Slayyyter, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.
Formado em Matemática pelo Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação (IME-USP), Pedro trabalhava no Nubank. O jovem, que havia completado 28 anos em agosto, foi velado e sepultado nesta terça-feira no Cemitério da Paz Morumbi, em São Paulo.
Uma pessoa que se identificou como amiga de Pedro criticou a organização do festival em publicação na rede social X. Outro usuário relatou ter presenciado o atendimento prestado ao jovem.
Participantes relatam calor e superlotação
Alguns participantes afirmaram que não conseguiram entrar no espaço da apresentação principal e outros disseram ter acompanhado o show da área dos banheiros.
A própria cantora Slayyyter falou sobre o calor durante a apresentação. "It’s hot in here, São Paulo (Está quente aqui, São Paulo)", disse.
Imagens publicadas no X mostram paredes molhadas, com marcas de água escorrendo pela superfície, durante o festival.
Organização pede desculpas e diz que apura reclamações
"É com profunda tristeza que a ZIG Festival lamenta o falecimento de Pedro Higa, participante do evento realizado em 10 de outubro de 2026. Nos solidarizamos com seus familiares, amigos e com todos que tinham o Pedro por perto. Estamos profundamente abalados com o que aconteceu", lamentou.
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