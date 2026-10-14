Criança de 10 anos viu sinal de socorro e pediu ajuda em posto de combustíveis - Reprodução

Criança de 10 anos viu sinal de socorro e pediu ajuda em posto de combustíveisReprodução

Publicado 14/10/2026 09:29





O caso aconteceu na última sexta-feira (9). De acordo com a polícia, o homem abordou a vítima na rua, que começou a fazer sinais de socorro com a mão. Uma testemunha, de 10 anos de idade, foi pedir ajuda em um posto de gasolina. A Guarda Municipal foi acionada e o suspeito acabou preso, no bairro Butiatuvinha.



Ainda de acordo com a polícia, criminoso usava tornozeleira eletrônica devido a uma condenação pelo crime de estupro de vulnerável, investigado em 2016.



Segundo a pasta, além deste caso, em sua ficha criminal consta uma passagem pelo delito de ato obsceno, ocorrido em 2025, em Colombo, a cerca de 20 quilômetros de Curitiba. Na ocasião, ele assinou um termo circunstanciado de infração penal. O procedimento já se encontra com a Justiça para as medidas cabíveis.

Uma menina de 9 anos foi salva depois de fazer o sinal universal de pedido de socorro para uma testemunha, em Curitiba (PR). Um homem acabou preso em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável , informou a Polícia Civil do Paraná. Como ele não teve o nome divulgado, não foi possível localizar a sua defesa.O caso aconteceu na última sexta-feira (9). De acordo com a polícia, o homem abordou a vítima na rua, que começou a fazer sinais de socorro com a mão. Uma testemunha, de 10 anos de idade, foi pedir ajuda em um posto de gasolina. A Guarda Municipal foi acionada e o suspeito acabou preso, no bairro Butiatuvinha.Ainda de acordo com a polícia, criminoso usava tornozeleira eletrônica devido a uma condenação pelo crime de estupro de vulnerável, investigado em 2016.Segundo a pasta, além deste caso, em sua ficha criminal consta uma passagem pelo delito de ato obsceno, ocorrido em 2025, em Colombo, a cerca de 20 quilômetros de Curitiba. Na ocasião, ele assinou um termo circunstanciado de infração penal. O procedimento já se encontra com a Justiça para as medidas cabíveis.

Como fazer o sinal?



O gesto, feito em três etapas simples, é um sinal de socorro usado por mulheres em situação de risco, independentemente da idade, informou a Polícia. A vítima levanta a mão com a palma para fora, dobra o polegar e fecha os dedos sobre ele. A palma da mão deve apontar para a pessoa a quem se pede ajuda.



De acordo com a pasta, o sinal foi criado pela Canadian Women’s Foundation, uma Organização Não Governamental de proteção a mulheres sediada no Canadá, em 2020.



Ainda de acordo com a polícia, o gesto pode ser feito pelas vítimas que precisam de ajuda quando estiverem em situação difícil, para que a população saiba que estão em risco, precisando de ajuda.



O sinal de levantar uma das mãos com a palma aberta, dobrar o polegar sobre a palma e fechar os outros quatro dedos sobre ele é conhecido mundialmente e, após a abordagem, a pessoa que prestou ajuda pode telefonar para as forças de segurança, informou a pasta.



Criança piscou para informar crime

Não é a primeira vez que uma vítima é salva após sinalizar terceiros. Na última semana, uma menina de 10 anos, sequestrada pelo próprio pai após ele agredir a ex-companheira em Barueri, na Grande São Paulo, foi resgatada pela Polícia Militar em Praia Grande, no litoral paulista.



A criança estava desaparecida desde 20 de setembro. Segundo relato da mãe à TV Tribuna, afiliada da Globo, a filha chamou a atenção de um policial ao piscar para ele enquanto passava acompanhada do pai.



"Quando eles estavam passando, ela piscou para ele. E daí ele falou [para o parceiro]: ‘Sargento, vamos voltar’", contou a mulher à emissora. Segundo ela, quando os agentes retornaram, o ex-companheiro tentou justificar a situação com uma história falsa.



Em março de 2026, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da edição da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense), revelou aumento nos casos relatados de estupro e violência sexual entre os estudantes de 13 a 17 anos das redes pública e privada do País.



Em 2024, o percentual de escolares do grupo etário de 13 a 17 anos que foram estuprados foi 8,8%, o que representou um aumento relativo de 2,5 pontos porcentuais em relação a 2019. As meninas e estudantes da rede pública foram as que mais reportaram esse tipo de violência, 11,7% e 9,3%, respectivamente.

