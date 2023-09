Reunião entre prefeito Alexandre Martins e representantes da Enel aconteceu nesta sexta-feira - Prefeitura de Búzios

Publicado 24/09/2023 12:15

Búzios - Nesta sexta-feira, 25, o prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio Alexandre Martins se reuniu com representantes da Enel para tratar dos problemas que o município tem tido com a prestação de serviço feita pela empresa. Na pauta da reunião estiveram a poluição visual causada pelos fios e a manutenção nos postes da empresa, poda de árvores e demandas contratuais entre a empresa e o município.

De acordo com o prefeito Alexandre Martins, a reunião de hoje é a continuação de um diálogo que já tem acontecido há algum tempo para que o município possa cobrar e acompanhar as melhorias que são necessárias em relação aos compromissos da prestadora do serviço de energia elétrica: “a reunião com a Enel faz parte de um programa para criação de uma comissão que se reunirá mensalmente para discutir os problemas que o município tem em relação a Enel, como a questão dos fios que causam poluição visual, a dos postes que ficaram mal posicionados após o término de obras em algumas ruas”, disse.

O chefe do Poder Executivo ainda destacou que será criada uma Comissão de Energia que terá reuniões mensais. Um dos resultados da reunião desta sexta-feira é a retirada, que é de responsabilidade da Enel, de 56 postes que ficaram mal posicionados após as obras de melhorias realizadas pela prefeitura em algumas ruas da cidade. A previsão é que até dezembro sejam retirados 36 postes e os outros 20, até abril.

Além disso, durante a reunião, o prefeito destacou a necessidade da empresa se responsabilizar pelo trabalho dela em relação a manutenção dos postes na cidade, para realizar reparos e trocas quando houver necessidade. “Esse trabalho preventivo está sendo cobrado da Enel e também sobre alguns prédios públicos que não estão recebendo a demanda necessária de energia, como é o caso de algumas escolas para que funcione o ar condicionado. Tudo isso foi tema da reunião de hoje e esperamos que seja resolvido o mais rápido possível”, destacou o prefeito.

A reunião contou com a participação do Vice-Prefeito, Miguel Pereira, que também é secretário de Obras. Do Secretário de Governo, Marcus Vallerius, do Secretário e Subsecretário de Serviços Públicos, Anderson Chaves e Leandro Pereira, do Secretário de Administração, Paulo Lage e do assessor federal, Pedro Castilho.

Representando a Enel, participaram a diretora de relações institucionais, Andreia Andrade, o gerente operacional da Região dos Lagos, Fernando Brito, o diretor de operações, Felipe Anderson, e o executivo de governo, Leandro Barbosa.