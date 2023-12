Búzios Apresenta a III Cantata de Natal na Praça Tia Uia, na Rasa, nesta sexta e sábado - Prefeitura de Búzios

Búzios Apresenta a III Cantata de Natal na Praça Tia Uia, na Rasa, nesta sexta e sábadoPrefeitura de Búzios

Publicado 05/12/2023 14:58

Búzios - A terceira edição da Cantata de Natal de Búzios acontecerá nesta sexta-feira e sábado (08 e 09), na praça Tia Uia (Inefi), na Rasa, às 19h30. O evento é promovido pela Prefeitura, por meio do Coral Municipal, e traz uma novidade especial este ano: a inclusão de uma intérprete de Libras para proporcionar à comunidade surda momentos únicos de reflexão e espiritualidade natalina.

Sob o tema “Noite Santa”, o espetáculo musical de Natal conta com a direção artística e regência do maestro Alberto Midon, com a adaptação da preparadora vocal do coral, Gleris Domingues. A “Cantata de Natal” contará com a participação de 120 vozes do Coral Municipal e do Coral Infantojuvenil, acompanhadas por uma orquestra.

O evento será dividido em dois momentos. O primeiro contemplará apresentações culturais, com participações especiais dos solistas Anna Hannickel (soprano) e Ricardo Gaio (tenor), além do Grupo Brazilian Piper, uma banda de gaitas escocesas de São Gonçalo-RJ. Já o segundo momento será dedicado à execução de canções natalinas.