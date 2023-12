Renovação da Frota de Ambulâncias em Búzios Reforça Compromisso com a Saúde Pública e os Turistas - Prefeitura de Búzios

Publicado 15/12/2023 15:21

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios anuncia a renovação significativa da frota de ambulâncias que atendem a população local, reforçando o compromisso com a qualidade dos serviços de saúde no município, que no verão recebe a alta demanda de turistas que visitam a cidade.

A partir dessa renovação da frota, o município passa a contar com oito ambulâncias que atenderão o hospital e as demais unidades de saúde distribuídas por toda cidade. O investimento não se limita apenas à substituição dos veículos, mas estende-se à capacitação dos condutores. Profissionais responsáveis pela condução das ambulâncias passarão por cursos de resgate, os quais abrangem desde técnicas de atendimento domiciliar até situações de acidentes de trânsito, demandando conhecimentos de maior complexidade. Esses treinamentos são ministrados por técnicos e enfermeiros do hospital local, visando garantir que os condutores estejam aptos a lidar com diversas situações de emergência de maneira eficiente e segura.

A iniciativa reflete o comprometimento da administração municipal em aprimorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à comunidade buziana e turistas. A renovação da frota não apenas fortalece a infraestrutura de atendimento de emergência, mas também assegura que os profissionais envolvidos estejam devidamente preparados para prestar assistência de qualidade em qualquer circunstância.

Com essas medidas, a Prefeitura de Búzios reitera seu compromisso em promover melhorias contínuas na área da saúde, proporcionando atendimento ágil, eficaz e seguro a moradores e turistas da cidade.