Equipe multidisciplinar do projeto Beija-Flor - Ascom

Equipe multidisciplinar do projeto Beija-Flor Ascom

Publicado 25/03/2025 16:00

Búzios - Na última sexta (21) e sábado (22), a equipe multidisciplinar do Projeto Beija-Flor participou ativamente do Meeting de Autismo, evento organizado pela Academia do Autismo, no Hotel Atlântico, em Búzios. Com o tema “Unindo Vidas, Criando Histórias”, o encontro reuniu especialistas, profissionais da saúde, educadores e familiares para debater estratégias de inclusão e intervenção para pessoas autistas em diferentes fases da vida.



A participação da equipe reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde com a ampliação do acesso a informações atualizadas e a implementação de práticas baseadas em evidências no atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Entre os temas abordados no evento, destacam-se:



- Inclusão Escolar – estratégias para tornar o ambiente educacional mais acessível;

- TEA sem crise – formas de reduzir comportamentos desafiadores;

- Autismo na vida adulta – desafios e perspectivas para a autonomia e inclusão social;

- Direitos do Autista na Prática – garantindo o acesso a políticas públicas e suporte adequado;

- Empresa Inclusiva – a importância da inclusão de autistas no mundo corporativo;

- Neurociências e Inclusão – avanços e conhecimentos fundamentais para a atuação profissional.

A presença da equipe do Projeto Beija-Flor no evento reforça a importância do trabalho intersetorial e da oferta de educação permanente e continuada destinada aos servidores, garantindo um atendimento cada vez mais qualificado e humanizado à população autista do município.