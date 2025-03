Dr. Serginho e vereador Johnny Costa indo à capital - Reprodução

Dr. Serginho e vereador Johnny Costa indo à capitalReprodução

Publicado 25/03/2025 15:03

O prefeito de Cabo Frio, Dr Serginho (PL), se reuniu com o governo do Estado em busca de recursos. Com a companhia do vereador Johnny Costa (PP), ele conseguiu muita coisa na área de infraestrutura e voltou bem satisfeito. Por telefone, o prefeito contou que o Estado vai complementar o que o município licitou essa semana para operação tapa-buraco e iluminação que começam até semana que vem. Conseguiu massa asfáltica para as principais ruas e anunciou que serão três equipes trabalhando simultaneamente: uma equipe dedicada a Tamoios, outra para o grande Jardim Esperança e uma terceira para a região central. Tudo deve começar, se não essa semana, não mais tardar na semana que vem. O início dos trabalhos será na entrada da cidade, na Avenida América Central – RJ-140 -, que vai ter uma requalificação asfáltica – neste caso não é tapa-buraco, mas asfalto novo – e iluminação até o limite com Arraial do Cabo, além de sinalização horizontal e vertical. A rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em toda região de Tamoios, também vai ter requalificação do asfalto.





TEATRO MUNICIPAL, CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA E AUDIÊNCIA PÚBLICA

Ainda na conversa por telefone, Serginho contou que também esteve na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia para acelerar a obra do Teatro Municipal. Disse que está correndo para que ainda comecem ainda neste mês. Pulando agora para a Educação, o prefeito cabo-friense começou hoje a contratação de serviço de ar condicionado para todas as salas de aula que ainda não estão refrigeradas (veja vídeo acima). São 24 escolas que estão com problema de carga ele já resolveu cinco, faltando então outras 19. Uma outra informação que ele também adiantou é que nos próximos dias vai anunciar uma audiência pública, no auditório da Prefeitura, para tratar do ordenamento do bairro da Passagem. Para além disso, Serginho deixou escapar que tem outras novidades, mas que ele prefere, por enquanto, manter em sigilo pra não gerar falsa expectativa.