Prefeito Fabinho Costa, vice-prefeito, Marciley Lessa, e vereadores em reuniãoAscom

Publicado 20/03/2025 17:46

Na manhã desta quinta-feira (20), o prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), acompanhado do vice-prefeito Marciley Lessa (PL), participou de um encontro estratégico com os vereadores do município. A reunião teve como objetivo a apresentação da prestação de contas das principais ações realizadas pelo Executivo e o alinhamento de novas diretrizes para o desenvolvimento da cidade.

Durante o encontro, os parlamentares puderam conhecer em detalhes os avanços da atual gestão, com destaque para projetos em andamento e iniciativas que impactam diretamente a população. Um dos pontos centrais debatidos foi o cumprimento das leis enviadas ao Legislativo, como a Lei do Imóvel Legal, que busca garantir segurança jurídica aos proprietários de imóveis na cidade.

Além disso, foram discutidos os próximos passos para o crescimento sustentável de Iguaba Grande, incluindo investimentos em infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida para os moradores.