Daniela Soares e Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL (à esquerda), e Penha Bernardes Reprodução

Publicado 20/03/2025 15:07 | Atualizado 20/03/2025 16:24

As reviravoltas envolvendo a política de Araruama seguem fervendo. Após a ida da prefeita Daniela Soares pro PL, as atenções se voltaram para a reação da ex-vereadora e ex-candidata a prefeita, Penha Bernardes (PL), que é oposição ao atual governo. Pois não demorou muito para novos desdobramentos. Um deles é que foi dissolvida a executiva municipal do Partido Liberal e Penha não é mais a presidente. A questão agora é quem vai assumir. O outro capítulo aconteceu nesta terça (18), quando Penha, acompanhada do marido, o vereador Oliveira da Guarda (PL), protocolou duas denúncias no Ministério Público sobre supostas irregularidades envolvendo a transparência da administração municipal e processos de licitação. Uma delas é sobre o Portal da Transparência, que está fora do ar, e há licitações a caminho. Penha também levantou suspeitas sobre possíveis favorecimentos em relação a essas licitações. Dadas as circunstâncias e ao que tudo indica, Penha não deve ter sido avisada da filiação de Daniela e acionou a metralhadora giratória. A coluna até tentou contato com ela, mas sem sucesso. Pra completar o quadro, Chiquinho da Educação (PODE), aquele que era a favor de Daniela e contra Penha, se tornou “Penha futebol clube”. Pegou o post de Penha fazendo denúncia no MP e compartilhou que nem um tarado. Coisas de Araruama.



Daniela Soares e o deputado estadual Pedro Ricardo Reprodução

RECEBEU PEDRO RICARDO



A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), recebeu nesta quarta-feira (19) em seu gabinete o deputado estadual Pedro Ricardo (PP) para discutir ações que, segundo ele, vão melhorar a cidade. Ainda não sabemos, de fato, o que vem por aí. "Uma honra visitar minha amiga Daniela, uma gestora comprometida com o desenvolvimento do município. Com trabalho e planejamento, seguimos fortalecendo Araruama". Daniela começou a semana em ritmo frenético: recebeu o secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, para a entrega da licença ambiental do Botânico das Asas e, logo depois, viajou a Brasília para assinar sua ficha de filiação ao Partido Liberal, e concilia com as demandas do expediente interno.