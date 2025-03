Assinatura da autorização aconteceu nesta quarta-feira (20) - Ascom

Publicado 20/03/2025 13:50 | Atualizado 20/03/2025 13:54

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), assinou uma autorização nesta quarta-feira (19) para que a Prolagos instale hidrômetros em mil residências do bairro Caiçara.

O ato contou com a presença do vice-prefeito Diego Silveira (MDB), do secretário de Ambiente e Saneamento, Jorge Oliveira, da subsecretária Keila Ferreira, do gerente institucional e da diretora executiva da Prolagos, Ricardo Azevedo e Aline Povoas.

A iniciativa faz parte do programa Água para Todos, desenvolvido pela Secretaria de Ambiente e Saneamento, que já levou água potável para mais de mil residências nos bairros Sabiá e Novo Arraial.

A ação integra o plano de expansão da rede de abastecimento nos distritos de Arraial do Cabo. Para atender ao bairro Caiçara, já foram instalados 20 quilômetros de adutoras e 56 quilômetros de rede de distribuição.