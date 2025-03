Padre Willian Cesar e vigário paroquial, Padre Eduardo Dias, foram recebidos pelo prefeito no gabinete - Ascom

Publicado 20/03/2025 16:41

O prefeito Fábio do Pastel (PL) recebeu, nesta quinta-feira (20), a visita do novo pároco da Paróquia São Pedro, Padre Willian Cesar, e do vigário paroquial, Padre Eduardo Dias.

O encontro aconteceu na sede da Prefeitura de São Pedro da Aldeia e contou com a participação do vice-prefeito, Julio Queiroz (União), do secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, e do chefe de gabinete, Fernando Frauches.

A reunião abordou a Campanha da Fraternidade de 2025, em que a Igreja Católica propõe uma reflexão sobre a preservação do meio ambiente. Um panorama de todas as ações que o município vem realizando em prol de melhorias na situação sanitária da Lagoa de Araruama foi apresentado.

Também estiveram em pauta questões de saúde, educação e atividades da Semana Santa.