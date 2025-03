Da esquerda para a direita: Edmilson Felix, Suelen Rodrigues, Bernardo Alcântara e Rafael Barreto - Renata Cristiane

Publicado 21/03/2025 15:04

Em um almoço descontraído no tradicional restaurante Água na Boca, em Arraial do Cabo, um encontro de peso da prefeitura revelou algumas das próximas entregas na cidade. Estiveram presentes o secretário de Educação, Bernardo Alcântara, a chefe de gabinete Suelen Rodrigues, o diretor de eventos da Secretaria de Educação, Rafael Barreto, e o secretário de Comunicação, Edmilson Felix.

A grande novidade foi que a prefeitura vai entrar em um modo-turbo de inaugurações. Serão seis terças-feiras seguidas com entregas importantes, começando já na próxima semana. A primeira da lista será a Escola Municipal Professora Inelda Ramos Franco, a Escola Integral do Novo Arraial.



Muitas dessas escolas já estão funcionando normalmente, com alunos em sala de aula, mas não tiveram cerimônia de inauguração devido ao período eleitoral. A ideia agora é oficializar e celebrar cada uma dessas conquistas. Um exemplo claro é a escola da Prainha, que leva o nome do ex-prefeito Henrique Melman. Mesmo já operando, a unidade ainda não teve sua merecida homenagem. Outro destaque é o Colégio Francisco Porto, em frente à prefeitura, que passou por uma remodelação completa e promete ser um dos prédios públicos mais bonitos da cidade, segundo o próprio secretário de Educação.



Dessas seis inaugurações, cinco são da área da educação e têm a assinatura de Bernardo Alcântara, que, aliás, não esconde o orgulho pelas novas unidades escolares. Além delas, a saúde também vai entregar duas Salas Lilás, voltadas para atendimento a mulheres vítimas de violência. Uma funcionará dentro do Hospital Geral de Arraial do Cabo e outra no pronto-socorro de Figueira, que já ganhou o apelido carinhoso de "Figueiras D'or" — uma brincadeira com a famosa rede de hospitais.