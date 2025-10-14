Festival da Pesca ? Feira de Projetos do Mar - Reprodução

Festival da Pesca ? Feira de Projetos do MarReprodução

Publicado 14/10/2025 16:27

Búzios - Armação dos Búzios recebe, neste sábado (18) e domingo (19), a 2ª edição do Festival da Pesca – Feira de Projetos do Mar, na Praça Santos Dumont, próxima à Rua das Pedras. O evento é gratuito e aberto ao público, com programação das 12h às 20h no sábado e das 11h às 19h no domingo.



A iniciativa reúne atividades ligadas à ciência, cultura caiçara, gastronomia e educação sobre a vida marinha. A feira apresentará os resultados dos projetos apoiados com recursos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), geridos pelo FUNBIO.



Na primeira edição, realizada na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, o público teve contato com animais vivos, como ouriços e pepinos-do-mar, e participou de jogos sobre conservação marinha. “Acho cada vez mais interessante trabalhar com a divulgação do saber, porque é muito empolgante ver a curiosidade e as respostas das pessoas ao conhecerem os projetos”, declarou Luciano Gomes Fischer, coordenador do Projeto Salvar, do Instituto NUPEM/UFRJ, apoiado pelo projeto Pesquisa Marinha e Pesqueira.



Segundo Manuela Muanis, coordenadora de projetos no FUNBIO, o formato do Festival busca promover o conhecimento sobre ciência e educação ambiental. “Queremos promover a informação por meio da interação com o público. Nem sempre as pessoas têm a oportunidade de ouvir os saberes de quem trabalha com a pesca e isso desperta curiosidade e empatia”, afirmou.



O evento contará com 24 quiosques que apresentarão resultados dos projetos Pesquisa Marinha e Pesqueira, Apoio a UCs e Educação Ambiental. A feira também reforça o papel da bioeconomia e do Turismo de Base Comunitária (TBC) na Região dos Lagos.



Mulheres e geração de renda



A Associação Bonecas Negras, presidida por Luciana Passos Rafael, levará criações artesanais desenvolvidas nos cursos de costura da instituição. “As próximas gerações saberão que é possível trabalhar com artesanato e costumes tradicionais”, disse Luciana.



A entidade atua no fortalecimento da identidade cultural e na diversificação da renda das comunidades pesqueiras. “A nossa união nos sustenta, nós fazemos acontecer através da força de trabalho”, completou Luciana.



Gastronomia tradicional



A Cooperativa Mulheres Nativas de Arraial do Cabo participará com um prato inédito desenvolvido especialmente para o Festival. Formada por pescadoras acima de 60 anos, a cooperativa trabalha com o beneficiamento do pescado e mantém receitas tradicionais. “É uma receita que, na primeira semana que foi lançada lá na cooperativa, nós vendemos o dia todo, porque todo mundo que experimentava pedia mais”, contou Margareth Julião, idealizadora e vice-presidente da cooperativa.



O projeto Lagos em Ação também estará presente, conectando maricultores de Arraial do Cabo a chefs da gastronomia contemporânea do Rio de Janeiro, com degustações de ostras e vieiras.



Ciência e educação ambiental



Os projetos de Pesquisa Marinha e Pesqueira terão atividades interativas, como observação de animais empalhados e exposições sobre a Baía de Guanabara. “Muitos participantes estão vendo esses animais pela primeira vez. Então é uma sensação muito legal de contar a história evolutiva assim”, disse Luciano Fischer, durante a primeira edição.



O jogo “boca de palhaço”, que utiliza a arcada de um tubarão, também estará disponível, aproximando pesquisadores, gestores, turistas e comunidades pesqueiras dos debates sobre preservação marinha.



Serviço



Evento: 2º Festival da Pesca – Feira de Projetos do Mar

Datas: 18 de outubro (sábado), das 12h às 20h; 19 de outubro (domingo), das 11h às 19h

Local: Praça Santos Dumont, Armação dos Búzios (próximo à Rua das Pedras)

Entrada: gratuita



A realização dos projetos Apoio a UCs, Conservação da Toninha, Educação Ambiental e Pesquisa Marinha e Pesqueira é uma medida compensatória estabelecida pelo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de responsabilidade da empresa PRIO, conduzido pelo Ministério Público Federal (MPF).