Publicado 25/11/2025 17:43

Búzios - A Secretaria da Mulher de Búzios realiza nesta sexta-feira (28), no Mercado do Pescador, na Rasa, o Festival do Peixe – Mulheres d’Água, um encontro que reúne cultura, gastronomia e debates sobre identidade feminina e relações étnico-raciais. A programação acontece das 16h às 21h e promete movimentar o espaço com atividades que valorizam a autoestima e a potência da mulher negra buziana.



Com uma proposta voltada ao fortalecimento das expressões culturais e da tradição local, o festival transformará o espaço em um grande encontro de celebração e conhecimento. O público poderá participar de oficinas, apreciar gastronomia típica, visitar exposições de arte, acompanhar um Desfile Afro e integrar uma roda de conversa sobre Letramento Racial, que abordará temas fundamentais para a compreensão da diversidade e da história afro-brasileira.



A programação inclui ainda o lançamento do Dicionário Antirracista, iniciativa que reforça o compromisso do município com a promoção da igualdade racial e o combate a preconceitos. Diversas outras ações culturais e formativas completarão o circuito de atividades preparado para a comunidade. O evento conta com o apoio das Associações de Mulheres Negras e Afrodescendentes da Rasa (SOMUNEAR), do Quilombo da Baía Formosa (ARQUIBAF), da Comunidade Remanescente de Quilombo da Rasa, das Mulheres Caiçaras Buzianas e da Awon Omo Ashé.



O Festival do Peixe – Mulheres d’Água reafirma a importância do protagonismo feminino e o papel das mulheres negras na construção da identidade cultural de Búzios, tornando o Mercado do Pescador um ponto de encontro de tradição, diálogo e representatividade.

