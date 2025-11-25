EventoReprodução
Com uma proposta voltada ao fortalecimento das expressões culturais e da tradição local, o festival transformará o espaço em um grande encontro de celebração e conhecimento. O público poderá participar de oficinas, apreciar gastronomia típica, visitar exposições de arte, acompanhar um Desfile Afro e integrar uma roda de conversa sobre Letramento Racial, que abordará temas fundamentais para a compreensão da diversidade e da história afro-brasileira.
A programação inclui ainda o lançamento do Dicionário Antirracista, iniciativa que reforça o compromisso do município com a promoção da igualdade racial e o combate a preconceitos. Diversas outras ações culturais e formativas completarão o circuito de atividades preparado para a comunidade. O evento conta com o apoio das Associações de Mulheres Negras e Afrodescendentes da Rasa (SOMUNEAR), do Quilombo da Baía Formosa (ARQUIBAF), da Comunidade Remanescente de Quilombo da Rasa, das Mulheres Caiçaras Buzianas e da Awon Omo Ashé.
O Festival do Peixe – Mulheres d’Água reafirma a importância do protagonismo feminino e o papel das mulheres negras na construção da identidade cultural de Búzios, tornando o Mercado do Pescador um ponto de encontro de tradição, diálogo e representatividade.
