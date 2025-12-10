Prefeitura de Armação dos BúziosReprodução
A decisão acompanha a tradição das comemorações de Natal e Ano Novo, quando muitas famílias se reúnem para confraternizar e renovar sentimentos de união e esperança. Apesar da medida, o governo municipal reforça que os serviços essenciais não serão interrompidos.
Conforme o decreto, unidades de urgência (PU), Hospital Municipal, Limpeza Urbana e Guarda Municipal seguirão com atendimento normal, operando em regime de plantão ou sobreaviso, garantindo suporte à população e aos visitantes durante o período de maior movimento na cidade. Cada secretaria será responsável por organizar as equipes para manter o funcionamento contínuo.
Nos dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro, o expediente será regular, das 8h às 17h, em todos os setores da administração municipal.
A Prefeitura destaca que o objetivo é conciliar as celebrações de fim de ano com a manutenção dos serviços essenciais, assegurando que moradores e turistas tenham atendimento garantido mesmo nas datas de ponto facultativo.
