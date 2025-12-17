JP é suspeito de participação em uma tentativa de homicídio registrada em agosto, na Orla BardotReprodução
Foragido da Justiça é preso dormindo durante operação policial em Búzios
Alvo da Operação Cem Complexo, suspeito de envolvimento em tentativa de homicídio na Orla Bardot foi capturado em casa pela Polícia Civil
Foragido da Justiça é preso dormindo durante operação policial em Búzios
Alvo da Operação Cem Complexo, suspeito de envolvimento em tentativa de homicídio na Orla Bardot foi capturado em casa pela Polícia Civil
Fabinho Costa entrega Posto Integrado de Segurança Pública na Vila Nova, em Iguaba Grande
Unidade moderna fortalece prevenção, patrulhamento e resposta às ocorrências no município
Fábio do Pastel adere ao Conderlagos e reforça integração regional
Prefeito também comenta sobre o Selo Diamante, recém-conquistado, e destaca que São Pedro da Aldeia lidera ranking de transparência no Estado: "A gente não brinca de trabalhar", disse
Cidades da Costa do Sol decretam ponto facultativo nesta quarta (17) por causa de campeonatos de futebol
Medida vale a partir do meio-dia em Cabo Frio, Búzios e Rio das Ostras; Maricá, na região metropolitana, adota ponto facultativo o dia inteiro, com manutenção dos serviços essenciais
Búzios fecha ciclo da Bandeira Azul e se torna referência estadual em gestão costeira
Conquista da Praia de José Gonçalves reforça estratégia ambiental da equipe do prefeito Alexandre Martins para a temporada 2025/2026
Cabo Frio consolida protagonismo ambiental com três Bandeiras Azuis
Prefeito Dr. Serginho (PL) encerra ciclo de hasteamentos no Pontal do Peró, nesta segunda-feira (15)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.