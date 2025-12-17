JP é suspeito de participação em uma tentativa de homicídio registrada em agosto, na Orla Bardot - Reprodução

Publicado 17/12/2025 16:09

Búzios - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (17), João Paulo, conhecido como “JP”, durante a Operação Cem Complexo, realizada nos bairros Cem Braças e Capão, em Armação dos Búzios. Considerado um dos principais alvos da ação, ele estava foragido desde setembro e foi encontrado dormindo em sua residência, no bairro Cem Braças, durante a entrada dos agentes, não oferecendo resistência à prisão.

A operação é coordenada pela 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP) e vinha sendo planejada há meses, com o objetivo de desarticular o tráfico de drogas na região. A ação contou com apoio de diversas delegacias da Região dos Lagos, incluindo equipes de Rio Bonito, Saquarema, Iguaba Grande, Araruama, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo. Segundo a Polícia Civil, o trabalho de inteligência indicava que JP permanecia a maior parte do tempo dentro de casa, o que contribuiu para o êxito da prisão nesta quarta-feira.

JP é suspeito de participação em uma tentativa de homicídio registrada em agosto, na Orla Bardot, em Búzios, quando um turista foi alvo de disparos de arma de fogo. De acordo com as investigações, ele e um comparsa, conhecido como “Gambá”, já preso, teriam efetuado cerca de seis tiros contra a vítima, que chegou a se jogar ao mar para tentar escapar, mesmo assim continuando sob ataque. A 127ª DP representou pela prisão preventiva dos envolvidos no crime.

Além desse caso, JP já possui histórico criminal, com condenações anteriores por homicídio e tráfico de drogas, sendo apontado pela polícia como um dos nomes conhecidos do tráfico ligado à cidade. A Operação Cem Complexo também resultou, até o momento, na prisão de outro suspeito e no cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão nos bairros Cem Braças e Capão.

Durante as diligências, os agentes apreenderam um simulacro de arma de fogo, três aparelhos celulares, drogas, dinheiro em espécie e cédulas de dólar. Em um dos imóveis, a localização de drogas e armas levou a uma prisão em flagrante. Alguns alvos não foram encontrados em seus endereços, e a Polícia Civil informou que a operação segue em andamento ao longo do dia, com possibilidade de novas prisões e divulgação de um balanço oficial ao término da ação.