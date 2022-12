Uma moradora afirmou que o botijão explodiu assim que ela acendeu a luz da cozinha ao acordar - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 11/12/2022 21:34

Duas casas no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, ficaram destruídas após a explosão de um botijão de gás. O incidente aconteceu por volta das 8h deste domingo (11) e uma idosa de 73 anos sofreu queimaduras.

Uma moradora afirmou que o botijão explodiu assim que ela acendeu a luz da cozinha ao acordar. A suspeita é de que o gás inflamável tenha vazado durante a madrugada.

A Superintendência de Defesa Civil foi acionada e interditou as residências que ficam na Rua Marquês de Olinda e na Rua Expedicionários da Pátria. Duas pessoas estão desalojadas e foram abrigadas em casa de familiares. O coordenador do órgão afirmou que uma nova avaliação será feita no local nesta segunda-feira (12) após a retirada dos escombros.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, após atendimento inicial no Hospital Central de Emergências, a idosa foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.