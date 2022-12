Terceira e mais grave vítima de explosão na Parada LGBTIA+ de Cabo Frio recebe alta - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 12/12/2022 13:39

Marlon Wagner Guimarães, a vítima mais atingida pela explosão durante os preparativos para a 17ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, recebeu alta do Hospital Estadual Vereador Melquiades Calazans, em Nilópolis, na Baixada Fluminense e já está seguindo a recuperação em casa.

O jovem de 20 anos teve cerca de 78% do corpo queimado durante o incidente. A expectativa era de que ele recebesse alta na semana passada, mas, de acordo com um Boletim Médico, ele apresentou febre e precisou continuar internado na unidade especializada no caso.

A explosão fez outras duas vítimas: o presidente do Grupo Iguais, Rodolpho Campbell, que também já teve alta e John Lennon de Souza, que foi liberado na última sexta-feira (2).