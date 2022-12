Polícia realiza operação contra ‘rolezinho de moto’ em Cabo Frio e Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/12/2022 14:52

A Polícia Militar realizou, neste domingo (25), operações contra o evento conhecido como ‘rolezinho’, praticado por motociclistas com perturbação do sossego, em Cabo Frio e Araruama, municípios da Região dos Lagos.

No bairro cabo-friense Jardim Esperança, a ação aconteceu após diversas solicitações serem feitas à PM via 190. Conforme as denúncias, acontecia um evento com aglomeração de motocicletas com canos de descarga modificados, causando intenso barulho e perturbação do sossego, chegando a incomodar pacientes no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos. Com a intensificação do patrulhamento, os agentes interceptaram diversas motos e um caminhão na Rua do Forno. Todos os condutores foram encaminhados para a 1ª CIA do 25º BPM, sendo identificados. Segundo a polícia, não foi encontrado nenhum veículo objeto de crime, nenhum condutor com pendência judicial e nenhum objeto ilícito. As infrações de trânsito foram confeccionadas e os veículos foram liberados por falta de meios para apreensão.

Já em Araruama, as ocorrências foram registradas no centro da cidade e nos bairros UTA e Fazendinha, também após denúncias. Os veículos foram interceptados e encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP). Todos fora identificados e, novamente, não foi encontrado nenhum veículo objeto de crime, nenhum condutor com pendência judicial e nenhum objeto ilícito. Os veículos também foram liberados por falta de meios para apreensão.