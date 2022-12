Praia do Forte, Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 23/12/2022 18:40

Em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, durante à tarde, a antevéspera de Natal foi marcada pela Praia do Forte cheia. Segundo a concessionária Via Lagos, entre esta quinta (22) e sexta-feira (23), a previsão é que aproximadamente 54 mil automóveis passem pela RJ-124, o que justifica a grande quantidade de turistas aproveitando o climinha de fim de ano na cidade.

Outro fator que contribuiu com o número de pessoas no local foi o bom tempo. O sol esteve presente durante todo o dia, mesmo que entre nuvens durante alguns momentos, e a temperatura chegou aos 26ºC. À noite, a previsão é de chuva rápida, fazendo jus à estação: verão.

A meteorologia indica que o tempo deve se manter desta forma até o dia 1º de janeiro: calorzinho pela manhã e chuvinha para refrescar no período da noite. Até lá, a tendência é que o número de visitantes no município aumente ainda mais, tendo em vista que, ainda de acordo com a Via Lagos, a estimativa é que 500 mil veículos passem pela rodovia.